Fotograf Horst Schäfer in Nürnberg gestorben

Horst Schäfer starb am Donnerstag (25.08.22) in Nürnberg. Seine Witwe Christine veröffentlichte eine Traueranzeige in den "Nürnberger Nachrichten". Der im Westerwald geborene Horst Schäfer lebte seit den frühen 1980er-Jahren in Nürnberg. Er wurde 89 Jahre alt. Die Trauerfeier solle zu einem späteren Zeitpunkt in Nürnberg stattfinden, so Christine Schäfer.

Ausstellungen in New York, Krakau und Berlin

Horst Schäfer hatte mit Anfang 20 zu fotografieren begonnen, ehe er nach Kanada auswanderte und es ihn anschließend nach New York verschlug. Dort arbeitete er zunächst für die Nachrichtenagentur AFP, ehe er sich selbstständig machte. Später folgten Aufträge von bekannten Magazinen wie "Time" und "Newsweek". Einige Zeit lang spezialisierte sich Schäfer auf Fotos von Pferderennen, aber auch Städte reizten ihn.

Seine Fotos wurden international präsentiert. So stellte Horst Schäfer seine Werke unter anderem in New York, Vancouver, Krakau und Berlin aus. 2002 wurde er mit dem Kulturpreis der Stadt Nürnberg ausgezeichnet.