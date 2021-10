Fotograf berichtet von Bedrohungen bei Querdenken-Demo

An einer "Querdenker"-Demonstration am gestrigen Samstag in Nürnberg nahmen nach Angaben der Polizei etwa 1.700 Menschen teil. Bis auf vereinzelte Zwischenfälle sei die Versammlung aber weitgehend störungsfrei verlaufen, die Teilnehmer hätten sich an die Auflagen gehalten, heißt es von der Polizei.

Demonstrant wurde von der Polizei festgenommen

Der Nürnberger Fotograf Rüdiger Löster allerdings berichtet von Übergriffen und Bedrohungen gegen ihn und Kollegen. So sagte Löster im Gespräch mit dem BR, dass ein Querdenken-Aktivist nach einem Angriff auf einen anderen Fotografen von der Polizei festgenommen wurde. Laut Polizei kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung einer Teilnehmerin und einem Versammlungsbeobachter. Beim Einschreiten der Einsatzkräfte ging ein unbeteiligter Dritter die Beamten an, der vorläufig festgenommen werden musste.

Pressevertreter als "Nazis" beschimpft

Zudem seien die Fotografen sehr aggressiv angegangen und "ständig als Nazis beschimpft" worden, erzählte Löster. Die Aussage untermauert auch ein Video, das dem BR vorliegt. Laut Angaben des Fotografen haben Demonstrationsteilnehmende immer wieder versucht, das Dokumentieren der Versammlung durch Handgreiflichkeiten zu unterbinden. Gezielt sollen Aktivistinnen und Aktivisten laute Tröten direkt an den Ohren der Pressevertreter eingesetzt haben. "Das ist sehr schmerzhaft", meinte Löster im BR-Gespräch.

Corona-Maßnahmen mit NS-Verbrechen gleichgesetzt

Außerdem soll den Fotografen mit einem Gerichtsprozess "Nürnberg 2.0" gedroht worden sein, weil man angeblich einen mit dem Impfstoff durchgesetzten Genozid unterstütze, der aus Sicht der Querdenker mindestens genauso schlimm ist wie das, "was in Auschwitz mit Zyklon B gemacht wurde", berichtete Löster. Der Begriff "Nürnberg 2.0" wird genutzt, um einen Vergleich der jetzigen Corona-Politik mit den Nürnberger Prozessen zu ziehen. Damals wurden zwischen 1945 und 1949 führende Repräsentanten der Nationalsozialisten als Hauptkriegsverbrecher verurteilt. Nach Angaben der Polizei wurde durch die Einsatzkräfte auch ein Querdenken-Demonstrant angezeigt, weil dessen Plakat Schriftzeichen enthielt, die Siegrunen ähnelten.

"Besondere Aggressivität" bei Demonstration

Für Fotograf Löster sind solche Bedrohungen allerdings keine Seltenheit, diese erlebte er schon bei etlichen Demonstrationen. Bei der Demonstration am gestrigen Samstag "war aber eine besondere Aggressivität zu spüren, pauschal wurden wir von sehr vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern als Nazis beschimpft." Rüdiger Löster war bis vor wenigen Jahren Geschäftsführer der Nürnberger SPD. Als Redakteur berichtete er jahrelang für das Internetportal Endstation Rechts über die rechtsextreme Szene in Bayern.

Querdenker wollen Markus Söder fallen sehen

Die Querdenker wiederum feiern ihre Demonstration als Erfolg. Nach BR-Informationen gehen sie von mehr als 2.500 Demonstrantinnen und Demonstranten aus. In Bezug auf den gestern zurückgetretenen österreichischen Bundeskanzler schreiben sie: "Sebastian Kurz ist gefallen, Markus Söder wird der nächste sein!"

Beobachtung durch den Verfassungsschutz

Teile der "Querdenken"-Bewegung werden bereits seit dem Frühjahr bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet. Auch der bayerische Verfassungsschutz beobachtet einen Teil der Querdenker-Szene. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verwies im März dieses Jahres auf ein heterogenes Teilnehmerfeld bei den Demonstrationen. Rechtsextreme und Reichsbürger bildeten davon nur einen kleineren Teil und seien auch nicht die bestimmenden Akteure.