Fotofalle bringt den Beweis: Luchs im Landkreis Rottal-Inn

Heimlich, still und leise schleicht er durch den Wald und will am liebsten unentdeckt bleiben: Der Luchs. Jetzt ist ein Exemplar im Landkreis Rottal-Inn von einer Wildkamera fotografiert worden. Angst müssen die Menschen dort nicht haben, heißt es.