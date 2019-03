vor 23 Minuten

Fotoausstellung über Aschaffenburg nach Abzug der Amerikaner

Wie sich die Stadt und das Stadtbild in den vergangenen 25 Jahren gewandelt haben, zeigt die Ausstellung "As Time Goes By". Die Fotografien von Stefan Gregor sind von 13. März bis 5. Mai im Aschaffenburger Stadt- und Stiftsarchiv zu sehen.