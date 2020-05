Foto von Beute im Internet entlarvt Einbrecher

Ein spezielles Diebesgut wurde einem 32-jährigen Schweinfurter zum Verhängnis: ein Kinderelektrofahrzeug ähnlich wie ein BMW X6. Das hatte der Mann zwischen Ende Februar und Mitte März aus einem Kellerabteil in der Geldersheimer Straße in Schweinfurt gestohlen. Um die Beute auf der Verkaufsplattform präsentieren zu können, hatte der Mann das Kinderelektroauto fotografiert. Auf diesem Foto spiegelte sich sein Gesicht in der Seitenscheibe des Fahrzeugs und er war eindeutig zu erkennen.

Geschädigte überführte ihren Nachbarn

Entdeckt hatte das Foto die 33-jährige Geschädigte. Sie hatte selbstständig im Internet nach ihrem abhanden gekommenen Gefährt gesucht. Nach kurzer Recherche konnte sie ihr entwendetes Spielzeug auffinden, das für einen Verkaufspreis von 120 Euro angeboten wurde. Die Frau sah eine Spiegelung des Gesichtes des Tatverdächtigen in der Seitenscheibe und erkannte hierauf ihren ehemaligen Nachbarn wieder. Inzwischen werden dem Mann weitere drei Einbrüche angelastet. Der Mann befindet sich nun seit Ende April in Untersuchungshaft.

