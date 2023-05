Foto-Ausstellung zeigt Ukraine vor und nach Kriegsbeginn

"Die Kunstwerke sind noch da, die Häuser selber sind nicht mehr bewohnbar." Das erklärt Mathias Burger Jugendlichen einer Schulklasse, während er vor zwei Bildern von Hochhäusern im Osten der Ukraine steht. Das obere Bild zeigt den Zustand vor dem Krieg. Riesige Kunstwerke schmücken die Plattenbauten aus Sowjetzeiten. Auf dem unteren Bild sind zwar die Kunstwerke noch erkennbar, in den Häusern wohnt aber niemand mehr, die Fassade ist durchlöchert von Raketenbeschuss. 365 solcher Vergleiche sind hier ausgestellt, vor Kriegsbeginn und danach.

Ausstellungsziel: Lebenswelt der Menschen nahbar machen

Zu finden ist die Ausstellung im Keller der Bundesfestung UIm, genauer gesagt im Fort Oberer Kuhberg. Lehrer Mathias Burger hat sie im Rahmen seiner Arbeit für das Lessing Gymnasium in Neu-Ulm geschaffen. Burger möchte damit die Lebenswelt der Menschen in der Ukraine nahbar machen. "Die Idee entstand einfach aus meinem Ärger darüber, dass ich gemerkt habe, dass ich über die Ukraine zu wenig weiß und die Bilder überhaupt nicht zuordnen kann. Ich wollte einfach wissen, wo das ist, um es einordnen zu können", sagt Burger.

Bilder zeigen Beispiele aus dem Alltag

Die Bilder für sein Projekt findet er alle im Internet. Google Streetview, aber auch Homepages von Einrichtungen in der Ukraine nutzt er. Es sind Beispiele aus dem Alltag, die ihn in den Bann ziehen. Ein Supermarkt zum Beispiel, der vor dem Krieg stolz seine neuen Kassensysteme präsentiert hat. Auf dem unteren Bild ist zwar derselbe Supermarkt zu erkennen, das Dach ist jedoch in die Verkaufsfläche gestürzt, überall liegen Trümmer.

Ein weiteres Bilderpaar zeigt drei Sportler, die in Bachmut auf einer Tartanbahn vor einer Tribüne geehrt werden. Auf dem Podest nehmen sie Medaillen entgegen. Das Gegenbild zeigt die zerstörten Tribünen, die in Trümmern auf der Bahn liegen.

Ausstellung nur für Schulklassen

Sie können sich gar nicht vorstellen, dass es hier so aussehen könnte, sagen Jugendliche der Schulklasse. Die Bilder seien surreal und eindrücklich.

Die Ausstellung läuft noch bis Ende Mai, allerdings nur für Schulklassen. Soll die Arbeit von Mathias Burger auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, müssten zunächst die Urheberrechtsfragen für alle Bilder geklärt werden. Er will auch weiterhin nach Fotos suchen, bis der Krieg hoffentlich bald endet.