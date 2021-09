Foto-Ausstellung in Nürnberg hinterfragt Schönheitsideale

Models mit Masken inszenieren sich vor Meisterwerken der Renaissance und des Barocks und stellen die Frage: Was ist schön – wann fühle ich mich schön? Masken und schrille Mode befreien die Models und lassen sie mit den Kunstwerken in Verbindung treten. Sie zeigen, welche Parallelen es heute noch gibt zu Posen, die Frauen schon vor Jahrhunderten verführerisch darstellten. Das ist das Ergebnis eines Fotoshootings, das die Künstlerin Susanne Carl und der Fotograf Berny Meyer mit dem Kunstpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg organisiert haben. Zu sehen sind die Bilder in einer Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum.

Kunstprojekt zeigt: Masken befreien

Die Fotoausstellung zeigt vor allem auch das Fotoshooting – die Arbeit mit den Models vor den Kunstwerken. Für die Künstlerin Susanne Carl und Fotografen Berny Meyer war es eine spannende Erfahrung zu sehen, wie die maskierten Models sich vor den Kunstwerken inszenierten. "Masken befreien – verleihen den Models eine neue Körpersprache, um mit den Kunstwerken in Verbindung zu treten", sagt die Künstlerin.

"Die Models leben auf, wenn sie hinter den Masken verschwinden – sie können sich so leichter mit der Kunst auseinandersetzen – die Schönheitsideale früherer Jahrhunderte spielerisch inszenieren." Berny Meyer, Fotograf

Ausstellung in Nürnberg: Schönheit ist relativ

"Was ist schön?" Das hat viel mit unserer Sichtweise zu tun, mit unserem eigenen Gefühl und mit dem Schönheitsideal jetzt und in früheren Zeiten. Die Fotoausstellung will gerade dieser Frage nachgehen – auch zeigen, wie leicht es ist, in eine neue Rolle zu schlüpfen, sich selbstbewusst zu inszenieren – sich selbst schön zu fühlen.

Neue Möglichkeiten für Museen

Ein Fotoshooting vor Kunstwerken ist für das Museum auch eine Möglichkeit, die Kunst mit der Alltagswelt der Besucher zu verknüpfen.

"Was ist da interessanter als Schönheit im Kontext zu Schönheitsidealen früherer Jahrhunderte, die sich in den Kunstwerken zeigen." Pirko Schröder, Kunstpädagogisches Zentrum der Museen Nürnberg

Pandemiebedingt musste die Ausstellung "Just perfect – Bin ich schön?" schon zweimal verschoben werden. Nun sind die Fotos im Erdgeschoss des Germanischen Nationalmuseums noch bis zum 28. November zu sehen.