Foto aus dem All: Nasa-Astronaut grüßt die Noris

"Hallo Nürnberg. Diese schöne, bayerische Stadt ist unter anderem für ihren Weihnachtsmarkt bekannt", schreibt der Nasa-Astronaut Shane Kimbrough am Donnerstag auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter. Dazu schickte der US-Amerikaner ein Foto aus dem All an seine ehemalige Heimatstadt.