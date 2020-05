FOS/BOS Augsburg: Hygiene-Vorwürfe wohl unbegründet

Die Vorwürfe waren zahlreich: kaputte Fenster, die sich nicht öffnen lassen. Klassenzimmer ohne Waschbecken. Defekte Seifenspender und Toilettenspülungen. In einem anonymen Brief an die Stadtratsfraktion der Freien Wähler hatten Schüler der Augsburger Fach- und Berufsoberschule diese Mängel aufgezählt.

Freie Wähler stellen Dringlichkeitsantrag

Die Freien Wähler reagierten mit einem Dringlichkeitsantrag im Augsburger Stadtrat. "Wenn man eine Schule jetzt in Corona-Zeiten öffnet – und man muss sie öffnen für die Prüfungen, das sind ja lauter Prüfungsjahrgänge – dann müssen die hygienischen Voraussetzungen einfach stimmen", so FW-Stadträtin Regina Stuber-Schneider im BR-Interview.

BR-Reporter vor Ort: beklagte Mängel nicht nachvollziehbar

Beim Besuch vor Ort lassen sich die beklagten Hygiene-Mängel aber nicht belegen. In den Toiletten stehen Seife und Papier-Handtücher bereit. "Man hat alles und die Schule gibt sich auch Mühe, das alles nachgefüllt ist", berichtet ein Schüler im Gespräch mit dem BR. Er sehe hier keine Probleme.

Klassenzimmer ohne Waschbecken gesperrt

Fenster, die sich nicht öffnen ließen, wurden laut Schulleitung bereits ausgetauscht. Es gibt allerdings tatsächlich einige Klassenzimmer ohne Waschbecken. Sie befinden sich in Containern, die die FOS/BOS wegen Platzmangel aufgestellt hat. Schulleiter Oliver Laqua versichert allerdings, dass die Container-Klassenzimmer nicht in Betrieb sind – eben weil sie nicht mit Waschbecken ausgestattet sind.

Schulleitung: Kritik an Freien Wählern

Die Vorwürfe aus dem anonymen Brief lassen sich vor Ort also nicht nachvollziehen. Schulleiter Oliver Laqua übt daher auch Kritik an den Freien Wählern: Sie hätten keinen Kontakt gesucht, bevor sie den Dringlichkeitsantrag im Stadtrat gestellt haben. Das hätte sich gehört, so der Schulleiter im Gespräch mit dem BR.

FW-Stadträtin Regina Stuber-Schneider dagegen ist der Meinung, dass sich der Schulleiter bei den Freien Wählern hätte melden können. Laqua hätte schließlich vom anonymen Brief der Schüler gewusst. "Er hätte ja auch uns schreiben können und sagen können: Regt euch nicht auf, ihr müsst hier gar nichts mehr unternehmen."