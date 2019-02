Forstschule Lohr: Regionalentscheid für Frankens Forstnachwuchs

Dabei müssen die Teilnehmer beispielsweise eine Motorsägenkette wechseln oder lassen beim Kombinations- und Präzisionsschnitt die Kettensägen kreischen. Die praktischen Prüfungen finden von 11 bis 15.30 Uhr im Freigelände um die Forstschule statt.

Der Berufswettbewerb steht unter dem Motto „Grüne Berufe #landgemacht – Qualität. Vertrauen. Zukunft.“ Ziel des Wettstreits ist es, die Freude am Lernen und an der Ausbildung zu fördern, das Wir-Gefühl zu stärken und die Lust zur Weiterqualifizierung im beruflichen und persönlichen Bereich zu wecken. Die besten Teilnehmer qualifizieren sich für den Landesentscheid am 10. und 11. April an den Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf.