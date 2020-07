Forstrevier Tettau: Neuer Barfußpfad im Frankenwald

Ein neuer Sinnespfad im Forstrevier Tettau im Landkreis Kronach: Interessierte jeden Alters können dort verschiedene Waldböden barfuß erleben. Der Barfußpfad sei die perfekte Ergänzung zum schon bestehenden Waldlehrpfad zwischen Tettau und Kleintettau, sagte Peter Hagemann, der Betriebsleiter des Forstbetriebs Rothenkirchen der Bayerischen Staatsforsten, dem BR.

Freistaat übernimmt Großteil der Kosten

Initiator des Sinnespfads war Bernd Heinz von der Naturschutzwacht Kronach. Zusammen mit dem Tettauer Revierleiter Christian Goldammer hat er den Pfad angelegt. Die Finanzierung des rund 5.000 Euro teuren Pfads sei leichtgefallen, da der Freistaat Bayern 90 Prozent der Kosten durch Fördermittel übernommen habe, so Hagemann.

Feuchtbiotope und Streuobstwiese angelegt

Außerdem wurden im Forstrevier Tettau in den vergangenen Monaten zusätzliche Feuchtbiotope angelegt und Bachläufe freigestellt. Tiere wie der Schwarzstorch finden dadurch Futter- und Rückzugsräume. Zudem wurde in diesem Jahr eine Streuobstwiese mit 100 Bäumen für die Artenvielfalt angelegt. Auch diese Projekte werden durch Gelder des Freistaats über das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kulmbach finanziert.