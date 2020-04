Forstleute warnen vor "katastrophalem Borkenkäferjahr"

Genaue Sichtung

In Ausnahmefällen, so die Förster, können abgestorbene Bäume, die bereits komplett ohne Rinde sind und aus denen der Käfer ausgeflogen ist, als Totholz im Wald stehen bleiben. Das betrifft aber nur Befallsbäume aus früheren Monaten in schlecht zugänglichen Waldgebieten und ist auch nur erlaubt, wenn wirklich keine Käfer mehr darin sind. Wenn die Rinde am unteren Stammende noch fest am Baum haftet, bietet sie noch immer einen guten Überwinterungsplatz für den Schädling.

Markierung mit rotem "B"

Im Zweifelsfall beraten die Förster. Als Totholz stehen bleiben dürfen außerdem nur Bäume, die nicht an Wegen, Strassen oder nah an Gebäuden stehen, also gefahrlos irgendwann umstürzen oder zusammenbrechen dürfen. Waldbauern sollen solche Bäume sichtbar mit einem roten "B" markieren, damit klar ist, dass der Baum nicht beim Aufarbeiten von Käferbeständen vergessen wurde.