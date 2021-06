Forst Kasten: Polizei räumt erneut besetzte Bäume

Seit den frühen Morgenstunden räumen Polizisten erneut besetzte Bäume im Forst Kasten bei München. Das hat der BR aus dem Kreis der Aktivisten erfahren. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums München bestätigte die Räumung. Um 8 Uhr morgens waren noch sechs Aktivistinnen und Aktivisten auf den Bäumen.

Die Einsatzkräfte der Polizei hatten in dem betroffenen Waldstück um 5.30 Uhr damit begonnen, die Klimaaktivisten von den Bäumen zu holen und innerhalb der ersten zweieinhalb Stunden bereits eines von zwei Baumhäusern geräumt. Auch das zweite wird gerade geräumt.

Protest hoch über dem Waldboden

Am Freitag hatten dort wieder mehrere Demonstranten unabhängig voneinander an zwei Örtlichkeiten Plattformen und Hängematten in mehreren Metern Höhe eingerichtet, auf denen sie am Wochenende übernachteten. Einer der Aktivisten sprach gegenüber dem BR von zwei unabhängigen Gruppen, die sich derzeit im Wald aufhielten. Seine Gruppe habe eine Plattform in 14 Metern und je eine Hängematte in neun und in vier Metern Höhe errichtet.

Rodung für Kieswerk-Erweiterung geplant

Seit mehreren Wochen protestieren Aktivisten mehrerer Gruppen gegen die geplante Rodung im Forst Kasten für die Erweiterung eines Kieswerks. Das Landratsamt München hat den Kiesabbbau in dem Waldgebiet genehmigt. 2017 beschloss der Münchner Stadtrat, rund 9,5 Hektar Wald zum Kiesabbau auszuschreiben. Dafür müssten aber rund 10.000 Bäume gefällt werden. Die Gegner des Projekts kritisieren das angesichts der Klimaerwärmung als unverantwortlich. Seit einigen Wochen werden immer wieder Baumhäuser errichtet und anschließend geräumt. Am 10. Juni war das Areal zuletzt von der Polizei geräumt worden.

