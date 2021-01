Forschungsreaktor Garching: Kein Ende der "Zwangspause" absehbar

Der Forschungsreaktor in Garching ist mittlerweile seit zehn Monaten außer Betrieb. Wann er wieder hochgefahren wird, ist weiter offen. Das liegt nicht nur an Corona, sondern auch an einem im Mai bekannt gewordenen Vorfall. Dabei war radioaktives Gas ausgetreten und ein Grenzwert überschritten worden. Auch das hat für die TU München als Betreiberin bis heute Folgen.

Vorfall wird nun als "Störung" eingestuft

Seit Jahresbeginn prüfen TÜV-Experten den Bericht der TU München zu dem Vorfall, der mittlerweile als Störung eingeordnet wird und auf der siebenstufigen internationalen Bewertungsskala für sicherheitsrelevante Ereignisse von null auf eins hochgestuft wurde. Die Betriebsleitung des FRM II und die Behörden seien "nach einer erneuten intensiven Prüfung des Ereignisses" zu diesem Ergebnis gekommen, heißt es in einem Schreiben des Umweltministeriums an den Umweltausschuss des Landtags. Dies ändere aber "nichts an der radiologischen Auswirkung des Ereignisses auf die Umgebung oder die Gesundheit der Bevölkerung." Diese sei nie gefährdet gewesen, betonte der Betreiber erneut.

Technische Lösung soll menschliche Fehler vermeiden

Erklärt wird die Emission von radioaktivem C-14 mit einem Bedienfehler bei einer Trocknungseinrichtung. Um solche menschlichen Fehler zu vermeiden, soll es künftig eine entsprechende technische Lösung geben. Erst nach der abschließenden Bewertung des TU-Berichts will das Bayerische Umweltministerium entscheiden, ob und wann der Reaktor wieder hochgefahren werden darf.

Wissenschaftler in der Warteschleife

Viele Wissenschaftler aus dem In- und Ausland seien jedenfalls schon "in den Startlöchern“, sagte eine TU-Sprecherin dem Bayerischen Rundfunk. Allerdings könnten wegen der Corona-Beschränkungen gerade ohnehin die wenigsten wirklich persönlich kommen.

Atomkraftgegner fordern Abschaltung

Der FRM II ist als eine der leistungsstärksten Neutronenquellen für Industrie und Medizin bedeutsam. Atomgegner, Umweltschützer und Grüne fordern aber die dauerhafte Stilllegung des Reaktors, der immer noch mit hochangereichertem Uran betrieben wird. Im vergangenen Jahr hatte der Bund Naturschutz eine Klage eingereicht.