Forschungsprojekt zum Waldumbau zeigt großen Handlungsbedarf

Eine laufende Studie zum Waldumbau im Landkreis Landsberg kommt zu dem Schluss, dass Fichtenwälder angesichts der erwarteten, weiteren Klimaerwärmung in Laub-Mischwälder umgewandelt werden müssten. Bereits heute stellt das Team der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf um Prof. Stefan Wittkopf und Förster Ludwig Pertl zahlreiche geschädigte Fichten mit dürren Zweigen in den Landkreis-Wäldern fest.

Studie misst Feuchtigkeit im Boden

In dem über das LIFE-Programm der Europäischen Union geförderten Projekt "Future Forest" haben die Forstingenieure im März dieses Jahres sogenannte Dendrometer an verschiedenen Baumarten angebracht, auf mehreren Versuchsflächen mit unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit wie Schotter oder Lehm. Die Geräte ermitteln und dokumentieren alle 60 Minuten selbst minimale Wachstumsschübe eines Baums - im Bereich von tausendstel Millimetern.

Zusätzlich messen Sensoren in verschiedenen Tiefen die Feuchtigkeit im Boden. Im Rahmen einer Projektwoche mit Studierenden hat man jetzt außerdem Bodenproben genommen, um das Feinwurzelaufkommen im Umfeld der Bäume zu ermitteln. Einzelne Bäume wurden gefällt, um die Beschaffenheit des Holzes und den Anteil von Holz, Rinde und Laub nach Gewicht zu quantifizieren.

Welche Baumarten passen zum Klimawandel?

Kombiniert sollen all diese Daten Aufschluss darüber geben, welche Baumarten auf welchem Untergrund unter welchen klimatischen Bedingungen gut oder schlecht gedeihen, um so eine Art Handbuch für den Wald der Zukunft zu erstellen. Dieses soll nach Abschluss des "Future Forest"-Projekts im Jahr 2023 EU-weit Kommunen und privaten Waldbesitzern zur Verfügung gestellt werden.

Die Daten aus dem Beobachtungszeitraum von nunmehr einem halben Jahr bestätigen, was die Forstingenieure vermutet hatten: Die Fichte, in den Wirtschaftswäldern über Jahrhunderte großflächig und oft als Monokultur kultiviert, kommt mit den wärmeren Temperaturen immer schlechter zurecht. Auch die Ökosystemleistung des Bodens werde durch die Fichte geschwächt, sagt Förster Pertl.

Fichten schlecht für Klimawandel gerüstet

So nehme etwa die Fähigkeit des Bodens ab, Wasser zu speichern. Damit können die Bäume weniger Wasser aufnehmen und verdunsten. Falle dieser Mechanismus, der in einem intakten Wald die Luft kühle, aus, nehme auch die Qualität des Waldes als Erholungsraum für den Menschen ab. Im Umfeld von Laubbäumen, das zeigen die Bodenuntersuchungen, kann der Boden dagegen wesentlich mehr Wasser speichern. Grund ist laut Pertl das größere Feinwurzelaufkommen. Dieses lockere den Boden auf und begünstige damit die Ansiedlung von Regenwürmern und Mikroorganismen.

Auch werde in diesen "lebendigen Böden" schädliches Nitrat fast vollständig abgebaut und das anfallende Regenwasser besser gefiltert. So gelange deutlich mehr sauberes Trinkwasser in die Quellen, die angesichts fallender Grundwasserpegel mancherorts in Bayern in den letzten Jahren bereits an ihre Grenzen gestoßen oder zeitweise ganz versiegt sind.

Weg von Fichten- hin zu Laub-Mischwäldern

Die Projektbeteiligten schlagen nun vor, den Wald umzubauen hin zu einem Laub-Mischwald etwa mit Linden, Birken, Eichen und noch einer Reihe anderer Baumarten, teils auch nicht heimischer Arten aus dem Mittelmeerraum. Noch werfe die Fichte für Waldbesitzer gute Profite ab, sagt Förster Pertl. Mit dem Waldumbau dürfe man jedoch nicht länger warten, da in einem sich immer weiter verfestigenden und austrocknenden Boden in den Fichtenwäldern ab einem bestimmten Punkt auch Laubbäume nur noch schwer angesiedelt werden und gedeihen könnten. Außerdem werde der Waldumbau Jahrzehnte in Anspruch nehmen, während viele Fichten bereits jetzt absterben.

Im Landkreis Landsberg soll der Waldumbau jetzt vorangetrieben werden: Auf den Versuchsflächen des "Future Forest"-Projekts sollen in einem ersten großen Wurf 70.000 neue Bäume auf 10.000 Hektar Waldfläche gepflanzt werden.