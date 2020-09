Forschungsprojekt "Wolf" am Truppenübungsplatz Grafenwöhr

Die Ausbreitung des Wolfes, die Lebensraumnutzung, die Auswirkungen auf Beutetiere und mögliche Folgen für die regionale Land- und Forstwirtschaft - Diesen Themen soll innerhalb eines Forschungsprojekts auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr nachgegangen werden. Wie das Institut für Wildbiologie Göttingen und Dresden dem BR mitteilt, sei es das Ziel zu zukünftigen Maßnahmen, die den Wolf betreffen, beizutragen und mitzureden.

Wissenslücken durch fünfjähriges Projekt klären

Das Quartier des Forschungsprojekts soll das Forsthaus Luisenhof bei Kirchenthumbach (Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab) werden. Das Projekt ist für den Zeitraum zwischen 2019 und 2024 vorgesehen und soll die vorhandenen Wissenslücken zur Wolfsausbreitung in der Region schließen, so das Institut. Es gliedert sich in drei Schwerpunktthemen: "Verhaltensökologie des Wolfes in der Kulturlandschaft", "Einfluss des Wolfs auf die Landnutzung", "Räuber-Beute-Beziehung" sowie Populationsdynamik und Wildtiermanagement".

Immer mehr Wölfe in Bayern

Seit den ersten Wolfswelpen im Jahr 2000 wächst der Wolfsbestand in Deutschland stark an und mittlerweile lassen sich auch in Bayern Wölfe nieder. Mit dem wieder auftauchen der Wölfe gehen jedoch zahlreiche Herausforderungen für Jagd, Naturschutz sowie Forst- und Landwirtschaft einher. Ein Wolfspaar gibt es seit diesem Jahr im Manteler Forst im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Weitere feste Standorte sind der Veldensteiner Forst in Oberfranken, die Rhön, der Nationalpark Bayerischer Wald und eben der Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Die Tiere sind streng geschützt.