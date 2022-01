Forschungsprojekt: Menthol soll alkoholfreies Bier verbessern

Ein kleiner schmuckloser Raum: Kai Büchner öffnet mehrere Flaschen alkoholfreies Bier. Für einen ganz speziellen Versuch wird er dieses Bier gleich panschen: "Ich werde in diese Flaschen einfach 100 Mikroliter meiner vorbereiten Menthollösung injizieren", sagt der Doktorand. Ja, Menthol in Bier. Seit zwei Jahren arbeitet Kai Büchner daran, den meist eher laschen Geschmack von alkoholfreiem Bier zu verbessern. Der 32-Jährige ist Doktorand am Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie der TU München in Weihenstephan.

Kann Menthol alkoholfreies Bier verbessern?

Gleich sollen die Verkoster die Bier-Menthol-Mischung probieren: "Im Idealfall sollten die Leute merken, dass etwas anders ist, dass das Bier an sich ein bisschen wohlschmeckender ist", erklärt Büchner: "Aber sie sollten nicht merken, dass da Menthol drin ist, dass es bewusst nach Minze schmeckt." Denn Kai Büchner geht es nicht um die Geschmacksnerven, die das Süße, Salzige oder Bittere schmecken. Ein anderer Nerv steht im Fokus: der Trigeminus.

Der Trigeminus ist ein Nerv im Gesicht, der sich auch durch den Mund zieht. Mit ihm spüren wir zum Beispiel die Schärfe aus einer Chilischote, das Prickeln von Kohlensäure oder Kühlendes von Menthol. Damit will Kai Büchner beim Biertest das Gehirn austricksen. Es muss viel Reize gleichzeitig verarbeiten und soll keine Zeit haben, sich auf den zu süßen oder leeren Geschmack von alkoholfreiem Bier zu konzentrieren.

Ein Ablenkungsmanöver

Büchners Idee: ein Ablenkungsmanöver. Er schickt zeitgleich zum eher laschen Geschmack des Biers einen anderen Reiz mit, zum Beispiel das Kühlende aus Menthol. Dieser Reiz soll das Gehirn davon ablenken, dass das alkoholfreie Getränk eine Eigenschaft hat, die die Konsumenten nicht so toll finden.

Menthol und Capsaicin sind geeignet

Kai Büchner hat verschiedene Stoffe ausprobiert. Zum Beispiel Senföl: "Das Zeug stinkt, und zwar ziemlich ekelhaft", berichtet der Doktorand. Oder Eukalyptus: "Da wars dann schon, wenn man‘s salopp sagt, mehr Hustenbonbon als Bier." Also viele Sackgassen. Zwei Stoffe haben sich nach dem zweijährigen Forschungsprojekt jedoch als geeignet herauskristallisiert: Menthol und Capsaicin, das für die Schärfe in Chilischoten verantwortlich ist. Es erzeugt in kleinen Dosen ein warmes Gefühl im Mund. Beide Stoffe hätten den Geschmackseindruck von alkoholfreien Bier leicht verbessert, sagt Büchner.

Verkoster machen Dreiecks-Test mit Mentholbier

Gerade nehmen die Verkoster für den aktuellen Test in kleinen, weißen Kabinen Platz. Es sind Studenten und Mitarbeiterinnen aus Weihenstephan, die regelmäßig ihren Geschmack schulen. Durch eine Lucke reicht ein Mitarbeiter ihnen drei Tassen. Sie machen nämlich einen so genannten Dreiecks-Test. In zwei Gläsern bekommen sie normales, alkoholfreies Bier. Und im dritten die Bier-Mentholmischung. Erkennen sie, welche der drei Tassen das Menthol-Bier enthält?

Eine Testerin tippt auf die erste Tasse. Sie habe einfach das Gefühl, "da ist mehr Kohlesäure drin". Einer sagt schlicht, dass das Mundgefühl "unterschiedlich" sei. Und für einen Studenten aus Tschechien ist eine Probe "saurer". Nicht alle tippen jedoch auf die richtige Tasse. Wie Menthol und andere Stoffe wahrgenommen würden, sei je nach Tester sehr unterschiedlich, erzählt Kai Büchner. Und betont: seine Arbeit sei Grundlagenforschung. Er könne damit zeigen, dass Menthol und Capsaicin einen Effekt hätten und den Geschmackseindruck prinzipiell verbessern können. Eine Produktentwicklung hin zu einem neuen alkoholfreien Bier ist das aber noch lange nicht.

Versuche sind Grundlagenforschung

Kai Büchner hat auch Tests mit Laienverkostern gemacht: "Wir haben sehr gemischtes Feedback bekommen", erzählt er. Einige hätten das Menthol- oder Capsaicin-Bier als "super Produkt" bewertet, dass sie sofort im Laden kaufen würden. Andere hätten Büchner den Rat gegeben, "doch noch etwas an der Rezeptur zu feilen. Das war dann nicht so, wenn man so will, deren Bier".

Als vielversprechend bewertet Professor Thomas Becker den Forschungsansatz. Er ist Institutsleiter in Weihenstephan und Kai Büchners Chef. Das Projekt sei etwas "exotisch". An seinem Institut beschäftigen sich mehrere Forschungsprojekte zurzeit damit, alkoholfreies Bier zu verbessern. Ein Trendthema. Die meisten untersuchen aber die Herstellungsverfahren.

Verschiedene Herstellungsverfahren von alkoholfreiem Bier

Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten, alkoholfreies Bier herzustellen, alle haben Problemstellen: Eine Methode setzt bei der Hefe an, die im Jungbier gärt und so den Alkohol produziert. Durch ein Kälteverfahren wird die Hefe gestoppt, wenn der Alkoholgehalt bei 0,5 Prozent liegt. Das gilt noch als alkoholfrei. Das Problem: das Bier hat dann auch wenig der typischen Aromastoffe, schmeckt sehr süß-malzig.

Eine andere Methode entfernt den Alkohol im Nachhinein: zum Beispiel wird er bei niedrigen Temperaturen verdampft oder durch eine Membran gefiltert. Oft gehen dabei viele Aromastoffe mit verloren. Das Bier schmeckt schnell säuerlich-leer. Es gebe einen Trend, der über allem schwebe, sagt Professor Becker: "Dass man mit Bier ohne Alkohol den gleichen sensorischen Eindruck hinbekommt wie mit normalen Bier." Und er ergänzt: "Ich glaube, das wird verdammt schwer."