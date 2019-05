Forschungs- und Anwendungszentrum Medical Valley Bamberg startet

In Bamberg startet das Forschungs- und Anwendungszentrum "Medical Valley". Bei dem Festakt in der Bamberger Konzert- und Kongresshalle wollen die Projektpartner heute ihre Arbeitsfelder vorstellen. So forscht das "Hygiene Technologie Kompetenzzentrum" und das "Skills Lab Pflege und Patientenversorgung Bamberg" etwa zu Fragen der Pflege und Patientenversorgung sowie Hygiene und Infektionsprävention.

Ziel: Magnet sein für die Gesundheitsbranche

Andere Projekte beschäftigen sich mit den Themen: Wie kann man von der digitalen Medizin profitieren und welche Chancen bietet die Medizin Parkinson-Patienten. Das Medical Valley Center Bamberg startet mit vier Projekten. Ziel ist es zu forschen, neue Unternehmen der Branche zu fördern und auch als Magnet für die Gesundheitsbranche zu wirken.

Förderbescheide an vier Projektpartner

Die Bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) werden am Freitag den vier Projektpartnern die Förderbescheide übergeben. Das Medical Valley der Europäischen Metropolregion Nürnberg ist ein Zusammenschluss von Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Start-Ups aus dem Großraum Nürnberg. In Forchheim und Erlangen gibt es bereits ein Medical Valley Center.