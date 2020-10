Forschung zum Anfassen – MS Wissenschaft liegt in Würzburg

Die "MS Wissenschaft", das Ausstellungsschiff des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, liegt noch bis zum 4. Oktober in Würzburg vor Anker. In der aktuellen Ausstellung geht es um Bioökonomie und eine nachhaltige Wirtschaft auf Grundlage nachwachsender Rohstoffe, die fossile Ressourcen ersetzen können - also T-Shirts aus Holz, Möbel aus Popcorn, Plastik aus Pflanzen.

Ausstellungsschiff noch bis zum Sonntag in der Mainfrankenmetropole

Die Ausstellung wird für Besucher ab zwölf Jahre empfohlen. Die Öffnungszeiten am Samstag von 13–19 Uhr und von Sonntag bis Dienstag jeweils 10 bis 13.30 und 14.30 bis 19 Uhr. An Bord gelten Abstands- und Hygieneregeln sowie Maskenpflicht.

Nächste Station der "MS Wissenschaft ist Bamberg.