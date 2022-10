Forschung zu Klimaresilienz: Anpassen an den Klimawandel

Am neuen Zentrum für Klimaresilienz befassen sich Wissenschaftler interdisziplinär mit der Frage, wie sich der Mensch in seiner Lebensumgebung mit den Folgen des Klimawandels arrangieren kann.

Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) werden das Zentrum nun offiziell eröffnen - denn gegründet wurde es bereits im Dezember 2020. Inzwischen sind fünf der geplanten zehn neuen Lehrstühle besetzt. Sie werden größtenteils aus der "Hightech Agenda Bayern" finanziert.

Interdisziplinäre Forschung zum Klimawandel

In der Einrichtung arbeiten verschiedenen Disziplinen zusammen: So sollen Geographen Lösungen erarbeiten, wie Städte und die darin lebenden Menschen künftig besser mit hohen Temperaturen im Sommer klarkommen können. Oder wie Wasser bei Starkregen im bebauten Gebiet versickern kann, anstatt gefährliche Überflutungen zu verursachen.

Die beteiligten Wirtschaftswissenschaftler vom Lehrstuhl für "Resilient Operations" wollen sich beispielsweise damit beschäftigen, wie Lieferketten für Lebensmittel so aufgestellt werden können, dass etwa im Handel und bei Verbrauchern keine Lebensmittel mehr weggeworfen werden müssen.

Politikwissenschaftler prüfen, wie Konzepte leichter akzeptiert werden

Die Experten vom Schwerpunkt "Climate Finance" beschäftigen sich damit, nachhaltige und "grüne" Geldanlagen, also neue Finanzinstrumente, auf den Markt zu bringen, um damit Investitionen in ökologisch arbeitende Branchen zu fördern. Für den Anleger soll dadurch transparenter werden, welche Anlagen klimaneutral und nachhaltig sind und welche nicht.

Politikwissenschaftler wollen prüfen, welche Teilhabe-Möglichkeiten für Bürger taugen, um Klimaschutzprojekte so auf den Weg zu bringen, damit sie von möglichst vielen Menschen akzeptiert werden. Und Juristen sollen hinterfragen, wer bei menschengemachten Klima-Folgen für die Schäden aufkommen muss – ob hier so etwas wie das Verursacherprinzip auch bei Haftungsfragen rund um den Klimawandel gelten sollte.

Zentrum für Klimaresilienz: "Mensch steht im Mittelpunkt"

"Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt", erläutert Clemens Heuson, der Geschäftsführer des Zentrums für Klimaresilienz, "und die Frage, wie kann das Wissen um den Klimawandel umgesetzt werden, um die Menschen zu informieren und zu schützen vor den Folgen".

Die naturwissenschaftliche Seite des Klimawandels sei bereits gut erforscht, nicht aber die Frage, wie die damit verbundenen Folgen für den Menschen rasch abgepuffert werden können. "Weil die Treibhausgaseinsparung bislang deutlich unter den eigentlichen Klimazielen bleibt, ist es umso wichtiger, die Suche nach Anpassungsstrategien voranzutreiben – das verleiht dem ganzen Brisanz und Dringlichkeit", meint Heuson.

Forschung und Lehre werden miteinander verknüpft

Er sieht im Klimaresilienz-Zentrum "einen Meilenstein für die Uni Augsburg", vergleichbar mit dem Beschluss, das damalige Zentralklinikum zu einer Universitätsklinik aufzuwerten. Das Augsburger Zentrum für Klimaresilienz sei einmalig in der Zusammensetzung, so Heuson weiter, weil es Forschung und Lehre verknüpfe: "Wir machen nicht nur Forschung, sondern geben das Wissen auch sofort in der Lehre an die Studierenden weiter", anders als etwa reine Klimaforschungszentren.

Das Zentrum richtet laut Heuson zudem den Fokus stark auf die Stadt und die Region. Es gebe bereits großes Interesse und internationale Anfragen für Forschungskooperationen. Voraussichtlich bis zum Jahr 2025 soll zudem ein eigener Studiengang "Klimaresilienz" geschaffen werden.