Forschung in Erlangen: Drohnen sollen Waldbrände erkennen

Mit KI: Rauch und Wärmeabstrahlung von Bränden erfassen

Die Sensorik ist das Herzstück der Drohne, sie ist unterhalb der Tragflächen angebaut. Noch befindet sie sich aber in der Testphase. Student Felix Körber erklärt, was in dem blauen Kasten verbaut ist. "Wir haben dieses Sensorsystem entwickelt, um Waldbrände zu erkennen. Es besteht aus einer normalen, also einer herkömmlichen Kamera und einer Infrarot-Kamera. Einerseits wollen wir den Rauch detektieren und mit der Infrarot-Kamera die Wärmeabstrahlung der Waldbrände erfassen." Mit künstlicher Intelligenz soll die Drohne zunächst Feuer und Rauch erkennen. Im zweiten Schritt wird sie das Signal verarbeiten und es an die Basisstation schicken. Dort befindet sich ein Operator, der einschätzen kann, ob es sich um eine Brandquelle handelt.

Feuerwehr Erlangen berät und unterstützt

Die Studierenden arbeiten gemeinsam mit der Feuerwehr Erlangen an dem Projekt. Pressesprecher Christian Seitz kommt regelmäßig vorbei und versucht bei der Entwicklung zu helfen. Er ist davon überzeugt, dass solche Drohnen zukünftig eine wichtige Rolle spielen werden und in ganz Bayern und Deutschland eingesetzt werden könnten. Wichtig dafür sei aber, dass sie selbständig und zuverlässig Feuer erkennen und melden.

"Die Drohne muss Falsch-Alarmierung vermeiden. Sie darf also nicht Staubaufwirbelung durch die Landwirtschaft melden oder Nutzfeuer erfassen, sondern ausschließlich Waldbrände." Christian Seitz, Pressesprecher Feuerwehr Erlangen

Waldbrandgefahr im Freistaat steigt

Christian Seitz betont, dass aufgrund des Klimawandels mehr Trockenheit herrscht. Der Sommer ist langanhaltend heiß. Damit verlängert sich die Zeitspanne, in der Feuer ausbrechen können. Es muss daher sehr viel mehr und länger überwacht werden, ob es Brandherde gibt. "Im Zuge dessen bräuchten wird mehr Flugzeuge, mehr Personal, mehr Treibstoff, um das überhaupt zu schaffen. Daher erhoffen wir uns von so einer Drohne, deutlich weniger Personal- und Materialeinsatz."

An der Arbeit ist auch das Fraunhofer Instituts für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie (IISB) und das Innolab Forschungsprogramm der FAU beteiligt. Die Forschungsgruppe hofft nun, dass ihr System zur Waldbrandfrüherkennung bundesweite Aufmerksamkeit bekommt. 2023 soll die Drohne einsatzbereit sein.