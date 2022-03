Forscherin: Nähe der Querdenker zu Putin überrascht nicht

In den bayerischen Chatgruppen der Querdenken-Szene wird nach BR-Recherchen zunehmend russische Kriegspropaganda weiterverbreitet – und stößt auf Anklang. Viele sehen in Russlands Präsidenten Wladimir Putin demnach eine Kämpfer gegen die angebliche westliche Elite. So forderte ein Nutzer in einer bayerischen Chatgruppe aus dem Querdenken-Milieu, Putin solle "das deutsche Volk" befreien.

Die Nürnberger Rechtsextremismus-Forscherin Birgit Mair beobachtet die Szene seit Monaten. Für die Diplom-Sozialwirtin, die das Nürnberger Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung (ISFBB) leitet, ist die Entwicklung kein Zufall, sagt sie im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

BR24: Warum findet die russische Propaganda ausgerechnet in der Querdenken-Szene (virtuell) Anklang?

Birgit Mair: Das ist kein Zufall, diese Nähe überrascht nicht. Ein relevanter Teil der Querdenken-Szene konsumierte von Anfang an russische Staatsmedien wie beispielsweise RT Deutsch. Bei einem Teil der Szene (Verschwörungsideologen, Reichsbürger) war das schon in den Jahren zuvor der Fall.

BR24: Welche Rolle spielte Russland/Putin für die Querdenker zu Beginn und während der Pandemie?

Birgit Mair: Putins Russland spielte für die Szene von Anfang an eine große Rolle als "Heilsbringer" gegen "die Moderne" und die liberal verfasste Demokratie im Westen. Auch das ist kein Zufall: Ein Teil der Menschen, die sich nach Beginn der Corona-Pandemie Querdenker nannten, hatte sich bereits Jahre zuvor bei den rechten, Putin-freundlichen "Friedens"-Mahnwachen vernetzt. Bereits damals wurde das Symbol der Friedenstaube missbraucht. Im August 2020 hatten Tausende von sogenannten Corona-Rebellen sich vor der russischen Botschaft in Berlin versammelt. Viele trugen die in der Szene beliebten Russlandfahnen. Reichsbürger forderten einen "Friedensvertrag". Bei einer Demonstration des selbst ernannten "Team Menschenrechte" in Nürnberg reihte sich vor wenigen Tagen eine Person mit Russlandfahne in die Menge ein, während "Friede" und "Freiheit" skandiert wurde. Zu sehen ist das in einem Propagandavideo der Szene. Ukrainische Flaggen habe ich bei keinem einzigen der zweitausend Teilnehmenden gesehen.

BR24: Geht es der Querdenken-Szene nicht nur um die Maßnahmen zur Corona-Pandemie, sondern vielmehr um eine Destabilisierung der Gesellschaft – also um die Systemfrage?

Birgit Mair: So ist es. Wenn Corona vorbei ist, wird es neue Themen geben. Auf der Oberfläche geht es gegen den so genannten "Mainstream" und gegen Regierungsverantwortliche, auf tieferer Ebene geht es vielen um eine Rückkehr zu vordemokratischen Gesellschaftsformen.

BR24: Welche Gefahr geht von Fake News und Kriegspropaganda aus?

Birgit Mair: In den letzten Jahren hat sich ein Sammelsurium rechter sogenannter "Alternativmedien" aufgebaut, die zunehmend in die Mitte der Gesellschaft eindringen. Dass rechte Kampfblätter wie das Compact-Magazin zwischenzeitlich auch in Supermärkten zu kaufen sind, bedeutet eine Normalisierung extrem rechter Ideologie. Menschen, die den Qualitätsmedien grundsätzlich misstrauen und nur noch "alternative Medien" konsumieren, laufen Gefahr, Fake News und Desinformation zu glauben und zu verbreiten. Sie gehen damit den rechten Antidemokraten auf den Leim.

BR24: In den Querdenken-Chats wurden schon etliche Verschwörungserzählungen weiterverbreitet. Nun dreht es sich um die Ukraine und Russland. Ist das Thema quasi "austauschbar", also geht es immer um die allgemeine Verschwörung, die angeblich hinter allem steckt?

Birgit Mair: Ja, so ist es. Warum? Ganz einfach: In einem ersten Schritt soll durch Verschwörungserzählungen Misstrauen gegenüber der demokratisch verfassten Gesellschaft und ihren Instanzen geschaffen werden, um diese dann in einem zweiten Schritt abzuschaffen. Die "Querdenker" öffnen die Tür für extrem rechte Strömungen so weit wie noch keine andere Bewegung zuvor und sind deshalb enorm gefährlich. Mit seriöser Gesellschaftskritik hat das alles nur wenig zu tun. Ihnen gilt es zu widersprechen und dagegenzuhalten. Aufklärungsarbeit und Medienkompetenz sind wichtiger als je zuvor.