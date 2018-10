Forscher wollen Felssturz am Hochvogel vorhersagen

In absehbarer Zeit wir es am Hochvogel einen riesigen Felssturz geben. Das ist eine Tatsache für die Wissenschaftler der TU München. Sie wollen den Zeitpunkt vorhersagen und führen dafür Messungen am Gipfel des Berges durch.

Gefahr für Bergsteiger

Dort klafft ein gut 40 Meter langer, acht Meter tiefer und drei Meter breiter Spalt. Jederzeit könnte ein großer Teil des Gipfels abbrechen und über tausend Meter tief ins Tal stürzen. Ortschaften sind nicht gefährdet, weder im Allgäu noch in Tirol. Aber für die Bergsteiger besteht Gefahr. Ein Wanderweg ist schon gesperrt, zwei andere sind noch begehbar.

Warnung drei bis vier Tage im Voraus

Um die Wanderer warnen zu können, überwachen die Forscher die Bewegungen des Berges. Sie haben lange Stangen in der Spalte verankert und messen damit den Abstand der Spaltwand. Die Wissenschaftler hoffen, dass sie mit einem Vorlauf von etwa drei bis vier Tagen vor dem Felssturz warnen können.