Forscher weisen prähistorischen Biber am Fundort von "Udo" nach

Seit über zehn Jahren graben Wissenschaftlerteams aus Tübingen in der Hammerschmiede bei Pforzen im Ostallgäu. Auch Udo – ein menschlicher Urahn der Gattung Danuvius guggenmosi – wurde hier gefunden. Jetzt teilten Forscher des Senckenberg Centres for Human Evolution and Palaeoenvironment mit, dass Funde in der Hammerschmiede neue Erkenntnisse zu einer lange ausgestorbenen Biberart möglich machen.

Biber vor Millionen von Jahren in Süddeutschland heimisch

Der Biber Steneofiber depereti war etwas kleiner als heutige Biber und besiedelte bereits vor über elf Millionen Jahren die Fließgewässer Süddeutschlands, sagen die Forschungsleiter Thomas Lechner und Madelaine Böhme. Die prähistorischen Nager seien den heutigen europäischen Bibern in vielen Dingen schon sehr ähnlich gewesen.