Forscher suchen im Nationalpark nach dem "Peltis Grossa"

Schlupflöcher deuten auf Vorkommen hin

Inzwischen haben Annika Busse und Jens Schlüter den morschen Baum genau untersucht. Sie entdecken mehrere Schlupflöcher, sie stammen wohl vom "Peltis Grossa". Einen lebenden Käfer aber finden sie an diesem Abend nicht.

Käfer wird sich wieder ausbreiten

"Wir finden ihn sicher ein anderes Mal", ist Annika Busse überzeugt. Und Jens Schlüter ergänzt: "Er ist garantiert da, nur noch nicht in einer solchen Häufigkeit, dass wir ihn immer finden können. Bis in zehn Jahren aber wird er sich in den naturbelassenen Wäldern im Nationalpark wieder ausbreiten."

Intensive Suche geht weiter

So lange wollen die Forscher nicht warten – Ihre intensive Suche nach "Peltis Grossa" geht weiter. Der Sechsbeiner soll im Bayerischen Wald nicht nochmal über 100 Jahre lang als verschollen gelten.