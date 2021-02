Forscher stirbt bei Höhlentauchgang: Kripo ermittelt zum Unfall

Bei einer Expedition in der Mühlbachquellhöhle im oberpfälzischen Dietfurt (Ortsteil Mühlbach) ist am Samstag ein Höhlenforscher ums Leben gekommen. Nach BR-Informationen hatte ein Team von Höhlenrettern und ein Notarzt zuvor noch dreieinhalb Stunden erfolglos versucht, den aus Mittelfranken stammenden Mann zu reanimieren.

Forscher während der Expedition "erkrankt"

Was genau dem 57-Jährigen gut 700 Meter weit in der Höhle passiert war, konnte die Einsatzleitung nicht sagen. Der Mann sei während der Expedition "erkrankt", hieß es wörtlich. Der Verunglückte war den Angaben zufolge mit zwei weiteren Männern und einer Frau 700 Meter weit in die Höhle gestiegen.