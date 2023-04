Forscher fordern mehr Bildungsgerechtigkeit

Magnete ziehen sich an oder sie stoßen sich ab, das probieren Kinder gerne aus. In der Forscher-WG der Blériot Grundschule in Augsburg erweitern Anastasia, Gabriel und Sophia so spielerisch ihr Fachwissen, etwa über Magnetismus und verbessern ihren Wortschatz. In der kleinen Gruppe üben die Kinder auch wichtige Kompetenzen ein, etwa das selbständige Lernen. Die Experimente der Forscher AG begleiten Lehramtsstudierende der Universität Augsburg gemeinsam mit erfahrenen Pädagoginnen.

Lehrerausbildung soll für mehr Chancengleichheit sorgen

Schulkinder, gerade auch diejenigen mit besonderem Inklusions- oder Förderbedarf, haben ein Recht auf gute und gerechte Bildungschancen, unabhängig von ihrer Herkunft. Deshalb entwickeln beispielsweise Bildungsforscher der Universität Augsburg neue Konzepte für die Ausbildung der angehenden Lehrkräfte. Die Studierenden erteilen schon in ihrer Ausbildungszeit kreativen Förderunterricht und sammeln dabei selbst wichtige Erfahrungen. Die Diagnose von Lernrückständen und Fähigkeiten werde für ihren zukünftigen Arbeitsalltag an der Schule aber auch für die Bildungsgerechtigkeit immer entscheidender, so Professor Andreas Hartinger von der Universität Augsburg.

Der Weg zum Abitur ist eine Frage der sozialen Herkunft

Die Bildungsungerechtigkeit ist hoch in Deutschland. Der "ifo -ein Herz für Kinder- Chancenmonitor" hat Daten des Mikrozensus herangezogen und daraus errechnet, wie eng die Chancen der Kinder mit dem Status ihrer Eltern verknüpft sind. Das Ergebnis: Kinder mit einem bildungsfernen und einkommensschwachen Hintergrund, die bei Alleinerziehenden aufwachsen, haben gerade einmal eine 21-prozentige Chance, das Abitur zu machen. Für Kinder von gutsituierten Akademikerpaaren liegt diese Wahrscheinlichkeit dagegen bei über 80 Prozent.

Die Zukunfts- und Bildungschancen der Schulkinder müssen unabhängiger von ihrer familiären Herkunft werden, fordert deshalb Florian Schoner, Volkswirt am Münchner ifo-Institut. Die Bildungsgerechtigkeit im Schulsystem müsse gezielt verbessert werden, immerhin könnten Schülerinnen und Schüler Aspekte wie Herkunft, Wohlstand oder Bildungsniveau ihrer Eltern nicht beeinflussen. Seit Jahren bleibe der Zusammenhang von Herkunft, Bildungs- und Lebensperspektiven aber unverändert, entgegen der bisherigen Versprechungen der Bildungspolitik.

Bildungschancen steigen mit individueller Förderung

Gleichaltrige Grundschulkinder bringen, abhängig vom familiären Hintergrund und Lebenssituation, sehr unterschiedliche Fähigkeiten mit in die Klasse. Die Forscher des Münchner ifo-Instituts haben deshalb geprüft, wie durch gezielte Maßnahmen mehr Bildungsgerechtigkeit erreicht werden kann. Und ob sich diese Investition volkswirtschaftlich bezahlt machen. Ihr Ergebnis: Jeder in die Bildung sozial benachteiligter Kinder investierte Euro lohnt sich, für die Lebens- und Berufsperspektive der Schülerinnen und Schüler, aber langfristig damit auch für die Gesellschaft.

Die Experten empfehlen deshalb, wie Bildungsforscher schon in Studien zuvor, einen frühen Kita-Besuch für sozial benachteiligte Kinder, die Unterstützung der Erziehungsarbeit in bildungsfernen Familien, gezielte Nachhilfeprogramme in der Schulzeit und eine individuelle Förderung von Jugendlichen aus prekären Verhältnissen etwa durch externe Mentoren.

Gemeinsames Lernen fördert die Chancengleichheit

Viele Pilotprojekte und Förderprogramme in ganz Deutschland sind bereits heute erfolgreich, wie beispielsweise die neuen Ansätze der Grundschulpädagogik in Augsburg. Aber noch verhindert nach Ansicht vieler Bildungs-Experten der Übertritt nach der vierten Klasse, dass bei der Schullaufbahnempfehlung durch die Grundschulen vor allem Talente und Potential der zehnjährigen Kinder ausschlaggebend sind. Bislang wird die soziale Auslese beim Übertritt nach der 4. Klasse verstärkt, durch voreingenommene Empfehlungen zur Schullaufbahn durch die Klassenleitungen und durch die Elternhäuser, zeigen Ergebnisse internationaler Studien.

So verringere die frühe Aufteilung in unterschiedliche Schularten vor allem Aufstiegschancen für sozial benachteiligte Kinder. Zugleich gebe aber keinen Hinweis auf etwaige Nachteile für die allgemeine Schulleistung, wenn die Absolventen eine längere gemeinsamen Schulzeit bis zur Oberstufe hatten, betont auch Florian Schuler vom ifo-Institut.

Seit Corona ist der Förderbedarf gestiegen

An der Augsburger Blériot Grundschule erlebt Schulleiterin Petra Zanker erlebt, dass gerade Kinder aus schwierigen Lebensverhältnissen besonders auch Schülerinnen und Schüler mit Fluchterfahrungen mehr Zeit brauchen, um Sprachdefizite und Lernrückstände auszugleichen: Nur wer die Sprache beherrsche, könne verstehen und auch am Unterricht aktiv teilnehmen.

Insgesamt haben seit der Corona-Zeit mehr Schülerinnen und Schüler aller Schularten und jeder Jahrgangstufe einen größeren individuellen Förderbedarf, so die Beobachtung von Lehrerverbänden und Experten. Ihr Fazit: Es brauche mehr und gut ausgebildete Lehrkräfte und auch Sozialpädagogen, speziell an den sogenannten Brennpunktschulen um Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit dauerhaft zu verbessern.