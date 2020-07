Forderungen zur Nationalpark-Erweiterung aus der Region

Der Bürgermeister von Mauth, Ernst Kandlbinder, und Freyungs Landrat Sebastian Gruber begrüßen die Nationalpark-Erweiterungspläne. Der Nationalpark habe ganz maßgeblich zur Entwicklung der Region beigetragen, sagen sie. Gleichzeitig richten sie mit einem Sechs-Punkte-Papier Forderungen an die Staatsregierung. Heute wurde es bei einer Pressekonferenz vorgestellt.

Sechs-Punkte-Papier mit Forderungen an Staatsregierung

Im Wesentlichen geht es darum: Gemeinde und Landkreis wollen die Nationalpark-Erweiterung touristisch nutzen, bei den Kosten für die Infrastruktur aber nicht allein gelassen werden. Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, zeige sich, dass im Nationalpark gewisse Hotspots überlaufen seien. Insofern sei eine Erweiterung sinnvoll, sagt Landrat Sebastian Gruber (CSU). Der Bereich östlich der Gemeinde Mauth soll ein neuer Anziehungspunkt werden, hofft Bürgermeister Ernst Kandlbinder (CSU). Damit das klappt, soll ein Aussichtsturm mit Rundumblick auf dem Wistlberg gebaut werden, lautet eine Forderung. Weitere Ideen: ein barrierefreier Wanderweg in das Hochmoor Finsterauer Filz, ein Inklusionsspielplatz sowie ein Naturcampingplatz am Freilichtmuseum Finsterau.

"Camping wird immer wichtiger, Naturtourismus erlebt Zulauf. Wir könnten uns so eine neue Zielgruppe erschließen." Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich (CSU).

Landrat Sebastian Gruber sagt: "Es schadet nicht, wenn man weitere Anlaufpunkte schafft, um das Überrennen zu entzerren". Die Besucher müssten aber auch gelenkt werden.

Landrat: Nationalparkweites Parkleitsystem und Ausbau des ÖPNV

Gruber fordert ein nationalparkweites Parkleitsystem, weitere Parkplatzflächen und den Ausbau des ÖPNV. Mit der Erweiterung trage der Nationalpark das Prädikat: "größter Waldnationalpark Deutschlands". Ein Label, das sich gut vermarkten ließe, sind sich die CSU-Politiker einig. Sie zeigen sich überzeugt, dass die Bevölkerung hinter den Erweiterungsplänen stehe. Allerdings nur, wenn sie auch davon profitiere.