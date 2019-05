Forderung: Schlösserverwaltung soll Schloss Mainberg übernehmen

Absage von Seiten der Staatsregierung

Die bayerische Staatsregierung ist jedoch anderer Ansicht: In der Antwort auf Knoblachs Anfrage wird zwar eingeräumt, dass aus baulicher Sicht "weiterer Bedarf zur Sicherung insbesondere der Grabendächer an der Hauptburg" gegeben sei. Eine Übernahme wird aber nicht in Aussicht gestellt. Denn bei den Objekten der Bayerischen Schlösser-Verwaltung handele es sich "im Kern um Schlösser, Burgen und Residenzen, die den Wittelsbachern zur Repräsentation gedient hatten". Doch zum Besitz der einst staatstragenden Wittelsbacher hat das Schloss Mainberg nie gehört.