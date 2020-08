Forderung: Funkturmspitze am Hesselberg soll bleiben

Schon von Weitem ist er sichtbar: der Funkturm auf dem Hesselberg im Landkreis Ansbach. Seit mehr als 50 Jahren steht die Antenne auf Mittelfrankens höchstem Berg und ist Anziehungspunkt für Touristen, Sportler und Menschen aus der Region. Ein Teil des Funkturms soll jedoch abgebaut werden, das jedoch stößt auf Widerstand.

Technik überholt: Antenne nicht mehr in Betrieb

Die oberste Spitze des mehr als 120 Meter hohen Sendemastes soll abgebaut werden. Der Grund: Die Technik ist mittlerweile überholt und die Antennenspitze sendet keine Signale mehr. Daher will sie die Deutsche Funkturm GmbH abbauen. Gerolfingens Bürgermeister Karl Fickel will das aber verhindern.

"Es ist einfach so, dass wir uns das schwer vorstellen können, dass der zurückgebaut werden soll. Für uns ist es einfach ein Wahrzeichen." Karl Fickel, Bürgermeister Gerolfingen

Markenzeichen des Hesselbergs

Das Vorhaben, die 23 Meter lange Funkturmspitze abzuschrauben, stimmt auch Günter Loser traurig. Der Gastronom in Gerolfingen hat den Turm vor 50 Jahren durch einen Zufall selbst mit aufgebaut. Arbeiter übernachteten damals in Losers Hotel. Weil einige Monteure krank wurden, schraubte der Gastronom kurzerhand selbst in luftiger Höhe mit. Auch Spaziergänger erzählten dem BR, der Funkturm sei das Markenzeichen des Hesselbergs und müsse erhalten werden.

Funkturm bleibt unter Umständen erhalten

Eigentümer der Antenne ist die Deutsche Funkturm GmbH. Sie kommt im Moment noch für die Instandhaltungskosten auf. In einem Schreiben heißt es: "Wenn die Betriebssicherheit auch in Zukunft sichergestellt bleibt, wäre es möglich, die Antennenspitze weiterhin an ihrer markanten Position zu behalten".

Ein Industriedenkmal am Hesselberg?

Daher hat Gerolfingens Bürgermeister Karl Fickel nun ein Schreiben an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege geschickt. Sein Ziel: Er will den Funkturm als Industriedenkmal anerkennen lassen. Gemeinsam mit der Deutschen Funkturm GmbH, dem Landesamt für Denkmalschutz sowie dem Landrat will sich Fickel einigen, damit der Turm seine Spitze und die Hesselberger ihr Wahrzeichen behalten können.