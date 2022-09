Forderung an Bierbrauer: Neue Klima-Hopfensorten verwenden

Neue Hopfensorten, die auf das neue, warme Klima angepasst sind - das soll, wenn es nach den niederbayerischen Hopfenpflanzern geht, in Zukunft die Wahl der Bierbrauer sein. Der Vorteil: Diese Neuzüchtungen sollen Hitze besser aushalten, bräuchten weniger Wasser und Dünger, was nachhaltiger für die Umwelt sei, so Adolf Schapfl, Voristzender des Hopfenpflanzerverbandes Hallertau.

Brauer halten trotz der Vorteile an alten Sorten fest

Doch die Brauer würden an alten Sorten festhalten. "Hopfen ist ein richtiges Gewürz und, wenn ein Brauer ein gutes Bier hat, dann traut er sich nicht, seine Inhaltsstoffe zu verändern," erklärt Schapfl im Interview mit dem BR.

Doch laut Schapfl könne es nicht sein, dass von den Hopfenpflanzern Nachhaltigkeit gefordert wird doch die Nachhaltigkeitskette bei den Verwendern abreißt.

Wegen Klimawandel auf neue Sorten angewiesen

Wegen des Klimawandels sei man laut Adolf Schapfl auf neue Sorten angewiesen. Die alten Sorten benötigen viel Regen im Juni und Juli sowie Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad - was es diesen Sommer nicht gab.

Sollten solch heiße Sommer wie heuer öfter vorkommen, müssten die Hopfenbauer, laut Schapfl, viel mehr Bewässern. Heißt: mehr Kosten. Und das, obwohl die Hopfenbauern auch schon wegen den gestiegenen Preisen für Sprit und Dünger deutlich höhere Kosten haben.

Hopfenernte wird 2022 "dramatisch schlecht" ausfallen

Am vergangenen Wochenende ist die Hopfenernte gestartet. Voraussichtlich wird noch die nächsten zwei Wochen gepflückt. Doch schon jetzt sei klar, dass die Ernte wegen Hitze und Trockenheit "dramatisch schlecht" ausfallen wird. "Wir sind schon sehr ernüchtert. Wir haben ganz viele, die 50 Prozent Minus haben", erklärt Schapfl bezüglich der Einbußen der niederbayerischen Hopfenbauern.

Bierpreis beeinflusst Hopfenernte kaum

Die Bierpreise beeinflussen die Hopfenernte übrigens kaum. Denn zwischen Hopfenbauern und Brauereien gibt es feste Verträge, in denen die Preise über mehrere Jahre festgelegt sind. Zudem macht der Hopfen beim Brauen nur einen geringen Anteil aus.

Ein Pils beispielsweise benötigt beim Brauvorgang lediglich ein Gramm Hopfen. Dennoch stehen auch die Brauereien aktuell unter dem Druck steigender Energie- und Produktionskosten. Entsprechend höhere Bierpreise sind also gut möglich, allerdings unabhängig von der diesjährigen Hopfenernte.