Fordert die AfD freien Waffenbesitz?

Waffenbesitz ist streng geregelt

Das deutsche Waffenrecht gilt als eines der strengsten der Welt und ist – teilweise unter dem Eindruck von Terroranschlägen – mehrmals verschärft worden, zuletzt 2017. Der Erwerb, der Besitz, das Führen einer Waffe sowie das Schießen mit einer Schusswaffe sind prinzipiell verboten, es sei denn, man hat einen entsprechenden Grund, den man auch nachweisen kann: Tierärzte, Schützen oder Jäger zum Beispiel. Dann kann man bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde eine Waffenerlaubnis beantragen. Die Behörde überprüft dabei, ob der Antragsteller bestimmte in Artikel 4 des Waffengesetzes genannte Voraussetzungen wie Volljährigkeit, Zuverlässigkeit, Sachkunde und Bedürfnis erfüllt.

Die Kontrolle von Waffenbesitzern ist im §36 des Waffengesetzes geregelt. Absatz 1 besagt: "Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass diese Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie unbefugt an sich nehmen." Waffenbesitzer müssen deswegen der Kontrollbehörde „Zutritt zu den Räumen gestatten, in denen die Waffen oder die Munition aufbewahrt werden“, heißt es in §36(3). Zu der Häufigkeit der Kontrollen macht das WaffG keine Angaben. Die Zahlen sprechen aber gegen eine ausufernde Kontrolle, wie sie Bayerns AfD-Chef Martin Sichert insinuiert: In Bayern fanden nach Angaben des Innenministeriums in den beiden Jahren 2015 und 2016 insgesamt 17.000 Waffenkontrollen bei einer Anzahl von 340.000 Waffenbesitzern statt.