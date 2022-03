"Fordern und feiern": Auftakt für die Hofer Frauentage

In Hof starten die Hofer Frauentage. Bis Ende März bieten Frauennetzwerke sowie Gruppen von Kirchen, Gewerkschaften, Parteien und auch einzelne Veranstalterinnen ein vielfältiges Programm, so Katharina Bunzmann von der Stadt Hof im BR-Gespräch.

Viele frauenpolitischen Forderungen noch unerfüllt

Auftakt sind heute Abend die ökumenischen Gottesdienste zum Weltgebetstag in verschiedenen Kirchen in Stadt und Landkreis Hof. Aus der evangelischen St. Michaeliskirche gibt es ab 19.30 Uhr eine Live-Übertragung.

Die Hofer Frauentage werden seit mehr als 20 Jahren rund um den Internationalen Frauentag am 8. März in der Stadt veranstaltet und stehen dieses Jahr unter dem Motto "Fordern und feiern". Viele frauenpolitische Forderungen zum Beispiel nach gleicher Bezahlung seien noch nicht erreicht, so Katharina Bunzmann, die im Hofer Rathaus für Demografie und Migration verantwortlich ist und die Hofer Frauentage koordiniert.

Kultur- und Infoveranstaltungen bei den Hofer Frauentagen

Bei den Frauentagen stehe unter anderem die Selbstfürsorge der Frauen im Fokus – da gehe es zum Beispiel um Fragen der finanziellen Absicherung für Frauen, aber auch um Gesundheitsaspekte. Mit Theateraufführungen, Kinoabenden und einem Online-Event um die japanisch-amerikanische Künstlerin Yoko Ono kommt auch die Kultur bei den Hofer Frauentage nicht zu kurz.