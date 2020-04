Forchheims Oberbürgermeister hat schweren Stand

Bereits im alten Forchheimer Stadtrat war es oft nicht einfach. Immer mal wieder hatte es geknirscht und die SPD-Fraktion fand sich bei manchen Beschlüssen zusammen mit dem Oberbürgermeister Uwe Kirschstein in der Rolle der Opposition wieder.

Forchheim: Verbundenheit zwischen CSU und Grünen

Auch im neuen Stadtrat ist die CSU die stärkste Fraktion mit 13 Sitzen. Gefolgt von den Grünen mit neun Sitzen. Insgesamt hat der Forchheimer Stadtrat 40 Mitglieder. Das bedeutet: Eine Koalition aus CSU und Grünen könnte auch künftig im Forchheimer Stadtrat den Ton angeben. Berührungsängste hat Josua Flierl, künftiger Fraktionsvorsitzender der CSU, mit den Grünen nicht. Zwischen der CSU und den Grünen herrsche in Forchheim mittlerweile ein sehr vertrauensvolles und kollegiales Miteinander, so Flierl. Er sei optimistisch, dass das auch für die Zukunft gilt.

Bürgermeisteramt: Stichwahl-Verlierer möglicher Kandidat

In rund zwei Wochen, am 7. Mai, findet die konstituierende Sitzung des neuen Stadtrats statt. Dabei wird Oberbürgermeister Kirschstein zu seiner zweiten Amtszeit vereidigt. Der Rat will zudem darüber entscheiden, wer ins Bürgermeisteramt gewählt wird. Die CSU-Fraktion wünscht sich den OB-Kandidaten Udo Schönfelder für das Amt. Der CSU-Politiker musste sich Amtsinhaber Kirschstein bei der Stichwahl mit 44,7 Prozent geschlagen geben.