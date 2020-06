Forchheimer Familie darf nach Hangrutsch ins Haus zurück

Der Starkregen hatte in den vergangenen Tagen den Boden so stark aufgeweicht, dass das Grundstück in Forchheim in eine angrenzende Baugrube abgesunken ist. Weil die Familie aus Sicherheitsgründen ihr Haus verlassen musste, verbrachte sie eine Nacht im Hotel.

Nach Rückkehr in die Wohnung: Keine Partys im Haus

Nun hat ein Statiker die Freigabe erteilt, dass die Familie wieder in ihr Haus zurückkehren könne. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt Forchheim dem BR. Einen Teil des Hauses dürfe die Familie allerdings nach wie vor nicht betreten. Es sei zudem nur eine sogenannte "normale Hausnutzung" erlaubt. Eine Party dürfe in dem Haus beispielsweise nicht stattfinden.

Sachverständige klären Schuldfrage

Wer für den Hangrutsch verantwortlich sei, ist derzeit noch unklar. Die Baufirma habe sich bemüht, die Auflagen zu erfüllen. Ob es sich angesichts des Unwetters um einen Unglücksfall handele oder ob der Bauherr die Auflagen der Stadt Forchheim nicht erfüllt hat, müssten Sachverständige beurteilen, heißt es aus dem Rathaus.