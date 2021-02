Forchheim wird digital: Stadt dient als Computerspielkulisse

Hobbystraßenmusiker René Kraus, Künstlername "Der Ente", spielt regelmäßig seine eigenen Lieder mit der Ukulele auf dem Forchheimer Marktplatz. Das macht im Lockdown nur bedingt Spaß, denn die Straßen sind fast menschenleer. Da die Auftritte derzeit keinen allzu großen Sinn machen, hat sich der 33-jährige Forchheimer nun eine andere kreative Beschäftigung gesucht.

Als eingefleischter Forchheimer will er seine Heimatstadt quasi digital in einem Spiel für Handy und PC verewigen.

Ente als Spielfigur im Handy- und Computerspiel

René Kraus hält sein Smartphone stolz in der Hand, zeigt eine erste Demoversion des noch in der Entstehung befindlichen Forchheimer Computerspiels. Zu sehen ist eine Zeichentrick-Ente, quasi das Alter Ego des Künstlers, die nach links und rechts rennen kann, außerdem springt und Münzen einsammelt, wie es für ein sogenanntes Jump 'n' Run-Spiel üblich ist. Alles spielt sich vor dem Hintergrund der historischen Altstadt ab, die wurde quasi in die Computerwelt übertragen.

Pixel um Pixel wird Forchheimer Altstadt am PC nachgebaut

Schon seit Wochen baut René Kraus, umzingelt von drei großen Monitoren in seinem Musikzimmer, die einzelnen Geschäfte der Forchheimer Altstadt Pixel um Pixel am Rechner nach. Technisch kein Problem für den gelernten Fachinformatiker, es ist nur sehr zeitaufwändig. Jedes Detail muss stimmen, erst dann kann der digitale Erpel auf Reisen gehen. Sinn und Zweck des Spiels: Die Straßenmusiker-Ente muss viele Hindernisse in der Forchheimer Fußgängerzone überwinden und sozusagen wie im realen Leben möglichst viele Geldstücke einsammeln. Damit kann der Spieler dann neue Musikinstrumente kaufen und seinen Erpel digital aufwerten.

Jahrelange Arbeit bis Spiele auf den Markt kommen

Bis so ein Spiel marktreif ist und auch mit Musik und jedem Detail funktioniert, dauert es zum Teil Jahre. René Kraus arbeitet schon seit Monaten an der Version seines Forchheimer Computerspiels. Vor der Veröffentlichung braucht er letztlich aber auch noch das Einverständnis der Einzelhändler aller im Spiel abgebildeten Geschäfte. Sind diese erstmal mit im Boot, kann sich der Forchheimer weitere werbewirksame Kooperationen vorstellen. Das Spiel für Computer und Handy soll bald gegen einen kleinen Unkostenbeitrag downloadbar sein.