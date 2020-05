Forchheim: Unternehmen bietet kostenlos Plakate mit Hygienetipps

In einigen oberfränkischen Städten prangen sie bereits: Dort, wo sonst Werbung für Veranstaltungen und Sonderangebote gemacht wird, hängen auffällige blaue Plakate mit Hygienetipps.

350 Plakate mit Hygienetipps hängen schon

Gedruckt und aufgestellt haben sie zwei kleine Unternehmen aus Forchheim. Wie die Firma Pato Concept mitteilt, die die Werbeflächen sonst vermarktet, sind bereits 350 dieser Plakate gedruckt und aufgehängt - unter anderem in Forchheim, Strullendorf und Hirschaid (Lkr. Bamberg).

Weniger Wissen über Hygieneregeln ohne soziale Medien

Mitarbeiter der Firma hätten in Gesprächen mit Ordnungsämtern und Polizei herausgefunden, dass sich vor allem Personen ohne Zugang zu sozialen Medien in der Corona-Pandemie schwer mit der Einhaltung von Hygieneregeln täten. Um diese zu erreichen und weil viele Werbeflächen wegen der Pandemie gerade frei waren, seien die ersten Plakate gefertigt und an den auffälligsten Werbeflächen angebracht worden. Gedruckt werden sie kostenlos von der ebenfalls in Forchheim beheimateten Firma Focos Digitaldruck.

Kommunen können Schilder für Spielplätze bestellen

Mittlerweile sei die Aktion so erfolgreich, dass die mittels Bildern einfach zu verstehenden Hinweise auf zahlreiche kleinere Schilder gedruckt würden. Diese würden Kommunen beispielsweise zur Verwendung an Spielplätzen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.