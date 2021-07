Forchheim: Taxifahrer mit Messer verletzt

In Forchheim ist ein 51-jähriger Taxifahrer am Dienstagabend bei einem Messerangriff am Oberkörper verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Taxifahrer zunächst geweigert, einen Fahrgast zu befördern. Als Grund gab der 51-Jährige an, dass der Mann sich äußerst aggressiv verhalten habe. Erst Anfang Juli wurde in Hof ein Busfahrer mit einem Messer tödlich verletzt.

Stichversuche des Angreifers abgewehrt

Als der Taxifahrer nach einer anderen Fahrt wieder zum Bahnhofsvorplatz in Forchheim zurückkehrte, habe der 23-Jährige den Taxifahrer unvermittelt angegriffen. Dem 51-Jährigen sei es jedoch gelungen, die Stichversuche des mutmaßlichen Angreifers abzuwehren, heißt es weiter. Er habe den 23-Jährigen außerdem am Boden festhalten können, bis die Polizei eintraf. Der tatverdächtige Mann sitzt inzwischen wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.