Forchheim: Schwerste Kirsche der Fränkischen Schweiz gesucht

Der Landkreis Forchheim und drei Obstgenossenschaften suchen die schwerste Kirsche des Jahres 2020. Wer eine große Kirsche erntet, die in der Fränkischen Schweiz angebaut worden ist, kann diese noch bis Ende Juli, dem Ende der Kirschernte, in den Markthallen von Igensdorf, Pretzfeld und Mittelehrenbach (alles Lkr. Forchheim) abgeben. Allerdings: Wegen des späten Frosts in diesem Jahr rechnen die Kirschbauern in der Fränkischen Schweiz mit einer kragen Ernte.

Kirschen werden zweimal die Woche gewogen

Wie der Obst-Fachberater des Landkreises Forchheim, Hans Schilling, auf Nachfrage des BR sagt, werden die Kirschen in den Markthallen zweimal in der Woche gewogen und das Ergebnis fotografisch festgehalten. An den Infotafeln der drei Markthallen wird das Gewicht der aktuell schwersten Kirsche gezeigt. Zu gewinnen gibt es 500 Euro.

2019 wog die schwerste Kirsche 22,3 Gramm

Der Wettbewerb findet bereits zum zweiten Mal statt. Im vergangenen Jahr nahmen 35 Obstbauern aus der Fränkischen Schweiz teil. Der Sieg ging an einen Obstbauern aus Ermreuth (Markt Neunkirchen am Brand/Lkr. Forchheim). Während handelsübliche Kirschen rund zehn Gramm wiegen, brachte die Siegerkirsche stattliche 22,3 Gramm auf die Waage.