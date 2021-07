Forchheim: Radfahrer tödlich verunglückt

In Forchheim ermittelt die Polizei die Ursache eines tödlich verlaufenen Fahrradunfalls. Eine Passantin hatte den Mann am Donnerstag früh leblos neben einem Wanderweg gefunden. Ein sofort verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod des 49-jährigen feststellen.

Gegen Baum geprallt

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann am Mittwoch in der Nacht vom so genannten Kellerwald in Richtung Kirchehrenbach unterwegs und prallte aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum. Die Polizei in Forchheim sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können.