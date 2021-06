Forchheim: Mann bedroht Mädchen mit Schusswaffe

Im Forchheimer Stadtteil "Burk" hat ein Mann ein 12 Jahre altes Mädchen am Freitagabend (11.06.21) kurz nach 18 Uhr mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann das Mädchen auf dem Fußweg "An der Regnitzbrücke" Richtung Altwasser mit einer Schusswaffe in der Hand aufgefordert schnell wegzurennen, sonst würde er sie erschießen. Die 12-Jährige sei nach Hause gerannt, zu ihren Eltern. Diese verständigten die Polizei.

Polizei fahndet nach rothaarigem Mann mit lila Fahrrad

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher allerdings ohne Erfolg, heißt es weiter. Die Polizei Forchheim bittet unter der Telefonnummer 09191/7090-0 um Hinweise zu dem Täter, der männlich, etwa 1,90 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt ist und wellige, rötliche Haare hat, die ihm bis zur Brust reichen.

Er soll eine "normale Statur" mit auffallendem Bierbauch haben. Gekleidet war der Mann komplett in schwarz, mit einer schwarze "Bulls"-Kappe mit rotem Schirm und weißer Schrift. Außerdem soll er ein lila Fahrrad mit grüner Schrift dabei gehabt haben, heißt es im Polizeibericht weiter.