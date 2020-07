Forchheim: Landratsamt kritisiert Aufsichtsrat der Stadtwerke

Die Rechtsaufsicht im Landratsamt Forchheim hat Entscheidungen der Stadtwerke Forchheim und der Erdgas Forchheim GmbH kritisiert. Demnach sei es falsch gewesen, den Stadtrat der Grünen, Steffen Müller-Eichtmayer, aus Sitzungen der beiden Aufsichtsgremien auszuschließen. Vorsitzender ist jeweils der Forchheimer Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD).

Müller-Eichtmayer: Bei N-Ergie für Stromeinkauf zuständig

Kirschstein hatte den Ausschluss damit begründet, dass Müller-Eichtmayer befangen sei. Der Stadtrat der Grünen ist als Sachbearbeiter für den Stromeinkauf beim Nürnberger Energieversorger N-Ergie, und damit bei einem Konkurrenzunternehmen der Stadtwerke Forchheim, tätig. Kirschstein hatte den Ausschluss Ende Juni und Anfang Juli in beiden Gremien zur Abstimmung gestellt und jeweils eine Mehrheit dafür gefunden. Hinweise der Geschäftsführung der Erdgas Forchheim GmbH auf eine mögliche Befangenheit Müller-Eichtmayers sollen dem vorausgegangen sein.

Grüne: Beruf Müller-Eichtmayers konnte allen bekannt sein

Wie die Grünen im Forchheimer Stadtrat in einer Mitteilung schreiben, habe Oberbürgermeister Kirschstein Müller-Eichtmayer daraufhin einen "geräuschlosen" Rücktritt aus den Gremien angeboten. Sie kritisieren, dass Müller-Eichtmayer erst im Mai einstimmig von den Mitgliedern des Stadtrats in die beiden Gremien gewählt worden sei. Die berufliche Tätigkeit Müller-Eichtmayers konnte dort allen Mitgliedern seit den Wahllisten zur Kommunalwahl bekannt gewesen sein. Die Stadträte hätten Müller-Eichtmayer auch wegen seiner Expertise in Energiefragen in die Aufsichtsgremien der beiden Forchheimer Energieversorger gewählt.

Oberbürgermeister Kirschstein: Grüne hätten Fraktionen informieren müssen

Oberbürgermeister Uwe Kirschstein erzählt die Geschichte allerdings etwas anders. Demnach hätten ihn Vertreter der Grünen am Vorabend der Nominierung auf mögliche Interessenskonflikte bei einer Wahl Müller-Eichtmayers aufmerksam gemacht. Seiner Empfehlung, ein anderes Fraktionsmitglied zu nominieren, seien die Grünen aber nicht gefolgt. Auf die Frage, warum der Stadtrat Müller-Eichtmayer einstimmig gewählt habe, sagt Kirschstein: Bei der Entsendung der Stadträte in die Aufsichtsräte sei es üblich, dass Fraktionen die Vorschläge anderer Fraktionen abnickten. So sei das seit Jahrzehnten üblich. Es wäre an der Fraktionsspitze gewesen, die anderen Fraktionen auf mögliche Interessenskonflikte hinzuweisen.

Forchheimer Grüne legen Beschwerde bei der Rechtsaufsicht ein

Nach dem Rauswurf Müller-Eichtmayers aus den ersten beiden Aufsichtsratssitzungen legten die Grünen Beschwerde bei der Rechtsaufsicht im Landratsamt ein. Von dort haben sie jetzt Unterstützung erhalten. Das Landratsamt kommt zu dem Schluss, dass Müller-Eichtmayer zu Unrecht ausgeschlossen wurde.

"Allein die Tatsache, dass Herr Müller-Eichtmayer Angestellter eines zum Teil oder möglicherweise in bestimmten Fällen konkurrierenden Energieunternehmens ist, führt noch nicht automatisch zum notwendigen Ausschluss." Landratsamt Forchheim

Das gelte umso mehr, da Müller-Eichtmayer nur Sachbearbeiter und für die Nürnberger N-Ergie nicht vertretungsberechtigt sei.

Kirschstein: Fraglich, ob das Landratsamt überhaupt zuständig ist

Auch eine Abberufung Müller-Eichtmayers durch den Stadtrat hält die Kommunalaufsicht für nicht gerechtfertigt. Die Berufung Müller-Eichtmayers sei zwar eine unglückliche Entscheidung, die jetzt auftretenden Konflikte hätten allerdings nur vorab verhindert werden können. Man empfehle den Aufsichtsräten in Forchheim daher, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken. Oberbürgermeister Kirschstein sagt, er wundere sich über diese Empfehlung. Denn das Landratsamt sei für die Besetzung von Aufsichtsräten in Unternehmen möglicherweise gar nicht zuständig. Bis das geklärt sei, habe man auch die Behandlung des Falles im Forchheimer Stadtrat verschoben. Bis September wolle man die Zuständigkeit klären und dann im Stadtrat diskutieren, so Kirschstein.

Grüne: Prüfen, ob Sitzungen wiederholt werden müssen

Unterdessen wollen die Grünen juristisch prüfen lassen, ob die unter Abwesenheit Müller-Eichtmayers gefassten Beschlüsse in den Aufsichtsgremien haltbar sind oder ob die Sitzungen wiederholt werden müssen.