Forchheim: Illegales Treffen der Tuning-Szene mit 600 Autos

Die Polizei in Forchheim hat "aufgrund zurückliegender Ereignisse" am Freitagabend vorsorglich den Parkplatz eines Supermarkts gesperrt. Doch die oberfränkische Tuning-Szene wich zunächst auf einen anderen Parkplatz und später auf mehrere Straßen aus. Motoren heulten auf und es gab laute Musik. Anwohner beschwerten sich und riefen die Polizei. Die Beamten trafen daraufhin 500 bis 600 Fahrzeuge an und rund 1.500 Personen: ein unangemeldetes Treffen.

Polizei verwarnt Falschparker und legt Fahrzeuge still

Die Polizei musste sieben Fahrzeuge stilllegen, heißt es in der Mitteilung. Mehr als 20 Falschparker wurden gebührenpflichtig verwarnt. Im Zuge dieses Treffens wurde der Einsatz eines Notarztes und eines Rettungswagens behindert. Auch war es nach Polizeiangaben zu einem Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gekommen. Zudem wurden Parkflächen verunreinigt.