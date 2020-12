Forchheim: Ehepaar beim Überqueren der Straße von Auto erfasst

Ein Ehepaar ist in Forchheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die beiden 66 und 64 Jahre alten Personen mit ihrem Hund am Samstagabend (12.12.20) die Straße überqueren. Dabei wurden die beiden von einem Auto erfasst, das von einem 26 Jahre alten Fahrer gesteuert wurde. Der Aufprall war so heftig, dass die Windschutzscheibe zersplitterte. Der Hund, den das Ehepaar mit sich führte, überlebte den Zusammenstoß nicht.

Ehepaar mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Das Ehepaar kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Bamberg ein Sachverständiger an die Unfallstelle geordert. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt.