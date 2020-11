Feuerwehr Forchheim: Bei Einsatz blinkt der Weihnachtsbaum

Einer der höchsten Weihnachtsbäume der Fränkischen Schweiz steht auch in diesem Jahr wieder auf dem 22 Meter hohen Dach des Schlauchturmes der Forchheimer Feuerwehr. Das Besondere: Die Kerzen daran können die Farbe wechseln.

1.500 Kerzen an dem Weihnachtsbaum blinken bei Einsatz rot

Wenn es in der Stadt brennt, blinken die mehr als 1.500 Lämpchen an dem Baum weit sichtbar in der Farbe rot, andernfalls erstrahlt der Baum in der Farbe weiß.

Der Weihnachtsbaum, der in diesem Jahr bereits zum neunten Mal auf dem Dach des Schlauchturmes steht, soll die Bürger daran erinnern, dass die ehrenamtlichen Feuerwehrleute auch in der besinnlichen Zeit oft unbemerkt im Einsatz sind.