Bei der letzten Landtagswahl waren die Freien Wähler im Raum Forchheim mit 20 Prozent der Stimmen die zweitstärkste Partei nach der CSU. In keinem Wahlkreis waren sie so erfolgreich wie in Forchheim. Die Region gilt deshalb als Hochburg der Freien Wähler.

Forchheim als Hochburg der Freien Wähler

Ein langjähriger Politiker der Freien Wähler ist Reinhardt Glauber. Seine politische Karriere begann in den 1990er-Jahren als Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Pinzberg (Lkr. Forchheim). Später war er viele Jahre Landrat in Forchheim. Warum die Freien Wähler bei den letzten Landtagswahlen die zweitstärkste Kraft nach der CSU waren? Ein Erklärungsversuch:

"Warum das in Forchheim so ist, kann ich selbst nicht erklären. Ich kann es nur so darstellen, dass eine ganze Reihe von Bürgermeistern über all die Jahre gute Arbeit geleistet hat." Reinhardt Glauber (Freie Wähler), ehemaliger Landrat von Forchheim

Viele Freie Wähler-Bürgermeister in Oberfranken

Die Freien Wähler würden nach wie vor viele Bürgermeister in der Region stellen und hätten so auf kommunaler Ebene Sympathien sammeln können.

"Wenn ich daran denke, als unsere Kinder klein waren – da gab es in Pinzberg und der ganzen Region keinen Kindergarten. Wir haben sie nach Forchheim/Reuth gefahren jeden Tag, weil da der nächstliegende Kindergarten war war. Da haben die Bürgermeister und Gemeinderäte und Stadträte schon viel geleistet und überall Kindergärten gebaut." Reinhardt Glauber, ehemaliger Landrat von Forchheim

Inzwischen ist Reinhardt Glaubers Sohn Thorsten längst erwachsen. Er ist selbst politisch aktiv und zog 2008 in den Bayerischen Landtag ein.

CSU als stärkste Kraft

Für den CSU-Landtagsabgeordneten Michael Hofmann sind die Zahlen Vergangenheit. Mit Herrmann Ulm hat der Landkreis Forchheim beispielsweise auch wieder einen CSU-Landrat. Die vielen Stimmen für die Freien Wähler bei der letzten Landtagswahl erklärt Hofmann mit dem überraschenden Absprung ihres CSU-Kandidaten Eduard Nöth. Innerhalb von drei Monaten musste Hofmann dann seinen Wahlkampf organisieren.

"Das musste bei uns alles ein bisschen aus dem Boden gestampft werden. Das war eine spannende Zeit, die werde ich in meinem Leben auch nicht vergessen. Aber das sind natürlich auch Gründe, die dann zu einem Ergebnis 2013 beigetragen haben – ist ja ganz klar." Michael Hofmann (CSU), Landtagsabgeordneter

Landtagswahl: Wer kann seine Wähler mobilisieren?

Vor allem auf dem Land konnten die Freien Wähler punkten, mehr als in der Stadt. Ob sie bei der anstehenden Landtagswahl wieder zweitstärkste Kraft werden, wird sich zeigen. Auch Michael Hofmann will den Landtagswahlen nicht vorgreifen. "Ich sehe das entspannt. Die Entscheidung ist letzten Endes: Wer kann seine Wähler mobilisieren? 2013 ist das ganz gut gelungen." Da war die CSU in Forchheim mit Abstand die stärkste Kraft und holte 40 Prozent.