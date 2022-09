Artikel mit Audio-Inhalten

> Forchheim: 20-jährige Angestellte in Autohaus niedergestochen

In einem Autohaus in Forchheim haben Polizisten am Mittwoch eine Frau festgenommen. Sie soll mit einem Messer eine 20-jährige Angestellte niedergestochen haben. Bei der mutmaßlichen Angreiferin handele es sich um eine ehemalige Mitarbeiterin.