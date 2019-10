Football: Kirchdorf Wildcats steigen aus GFL in zweite Liga ab

Die American Footballer der Kirchdorf Wildcats haben ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt in der German Football League (GFL) vergeben. Die Niederbayern haben am Sonntagnachmittag das entscheidende Relegationsspiel bei den Ravensburg Razorbacks klar mit 34:58 verloren.

Abstieg für Wildcats verkraftbar

Die Wildcats hatten bereits das Hinspiel mit 28:40 verloren. Damit steigen die Kirchdorf Wildcats nach zwei Jahren in der GFL in die zweite Liga ab. Die GFL ist die erste Bundesliga für American Football der Herren in Deutschland.

Zeigte man sich vor dem Spiel noch zuversichtlich, ist der Abstieg jetzt aber für den Dorfclub verkraftbar: Im Gegensatz zu anderen Teams in der Liga können sich die Wildcats auf funktionierende Amateurstrukturen im Verein verlassen.