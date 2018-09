"foodwatch" prangert Hygienemängel in Landsberger Wurstfabrik an

Laut foodwatch wurden bei 41 Kontrollbesuchen des Landratsamtes beim Großmetzger "Landsberger Wurstspezialitäten GmbH" von Oktober 2017 bis Februar 2018 immer wieder Verstöße gegen Hygienevorschriften in der Produktion festgestellt – und nicht öffentlich gemacht.

Vorwürfe: Verunreinigungen und mangelnde Basishygiene

Kontrolleure fanden zum Beispiel Schmutzpartikel in der Weißwurstlake oder verunreinigte Injektoren zum Einspritzen von Pökellake. Ein Kontrolleur soll sogar grundsätzlich "schwere Fehler in der Handhabung der Basishygiene" vermerkt haben. Das Unternehmen hält die Vorwürfe für unbegründet und legte den foodwatch-Prüfern eine Liste mit Maßnahmen vor, die nach den Beanstandungen durch die Kontrolleure ergriffen wurden.

Auch das Landratsamt erklärte gegenüber foodwatch in einer schriftlichen Stellungnahme, nach Belehrungen durch den zuständigen Tierarzt seien die festgestellten Mängel umgehend abgestellt worden. Weitergehende Maßnahmen seien nicht notwendig gewesen, da es sich "in der Regel um geringfügige Mängel handelte".

foodwatch: Behörden zogen keine Konsequenzen

Der ehemalige Vorsitzende des Bundesverbands der Lebensmittelkontrolleure, Martin Müller, sieht es laut foodwatch anders: Er stufte in der Mitteilung der Verbraucherschützer die Hygieneverstöße in der Wurstfabrik als gravierend ein und sprach nicht nur von einem Betriebs-, sondern auch von einem Behördenversagen: "Es ist völlig unverständlich, warum das Landratsamt Landsberg noch nicht einmal Bußgelder verhängte und den Betrieb einfach monatelang weiterlaufen ließ."

Unternehmen spricht von "Falschbehauptungen"

Das Unternehmen weißt die Vorwürfe von foodwatch empört zurück. "Dieser Vorwurf ist eindeutig falsch. Jeder, der den Betrieb in Landsberg kennt, weiß das. Foodwatch liegen auch entsprechende Erklärungen der zuständigen Behörden vor Ort vor, dass diese Einschätzung nicht zutrifft. Aber um öffentliches Aufsehen zu erregen, werden diese Falschbehauptungen trotzdem erhoben. Das ist ungeheuerlich", so Pressesprecher André Vielstädte in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Weiterverbreitung der Vorwürfe durch die Medien bezeichnet der Sprecher als "unverantwortlich." Eine Einladung in den Betrieb habe foodwatch bisher ausgeschlagen, man sei aber weiterhin für einen Dialog bereit.

SPD-Politiker kritisiert Staatsregierung

Empört reagiert auch der verbraucherschutzpolitische Sprecher der BayernSPD im Landtag, Florian von Brunn, allerdings aus anderem Grund: Er fordert von der Staatsregierung sofortige Aufklärung und fragt, wie es sein könne, "dass Verbraucherschutzbehörden nach wie vor beide Augen zudrücken, wenn es um bayerische Lebensmittelproduzenten geht?" Besonders schwer wiege der Vorwurf, die Behörden hätten von den Hygienemängeln gewusst – und trotzdem weder die Öffentlichkeit informiert noch Strafen oder Auflagen verhängt, so von Brunn. "Hätten die Verbraucherschützer von foodwatch nicht die Kontrollberichte erstritten, wüsste die Öffentlichkeit nach wie vor nichts von dem Skandal."

Veröffentlichung von Kontrollergebnissen gefordert

Der SPD-Politiker sieht nun Umweltminister Marcel Huber in der Pflicht zu handeln, in einem Statement des Bayerischen Verbraucherministeriums fordert der Minister Konsequenzen:

"Ich erwarte eine strenge und konsequente Kontrolle durch die Behörden vor Ort. Bei Verstößen muss das Konsequenzen haben. Wir brauchen jetzt zügig Klarheit über den Sachverhalt." Dr. Marcel Huber, Bayerischer Verbraucherschutzminister

Selbst foodwatch erklärt, die Behörden in Deutschland seien nicht verpflichtet, alle Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen zu veröffentlichen – deshalb regen die Verbraucherschützer an, das in Dänemark geltende System zu übernehmen: Dort müssen die Betriebe die Kontrollergebnisse an der Eingangstür und im Internet veröffentlichen.