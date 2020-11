Foodsaving: Mittagessen aus geretteten Lebensmitteln

Heute entscheidet sich Günes Seyfarth für eine Gemüsepfanne, einen Rohkostteller und selbstgemachte Pommes. Ihre Familie kocht zu 90 Prozent mit Lebensmitteln, die eigentlich im Müll gelandet wären. Nur Salz und Öl sind gekauft. Ihre drei Söhne kennen das nicht anders. "Mir ist es egal, ob die Lebensmittel gekauft sind oder nicht", sagt der neunjährige Malik. Einen Unterschied könne er auf jeden Fall nicht schmecken. Weil das Lieblingsgericht der Jungs Pommes ist, fällt die auch die Bewertung gut aus. Auf einer Skala von eins bis zehn vergibt der elfjährige Mateo die Höchstpunktzahl.

Lebensmittel über WhatsApp anbieten und teilen

Weil es gut schmeckt und Familie Seyfarth unmöglich 29 Kisten voller Lebensmittel selbst essen kann, teilt Günes Seyfarth die Lebensmittel mit ihrer Nachbarschaft. Denn das Sharing ist, wie der Name schon sagt, Teil des Modells. Dafür stellt Günes Seyfarth einen kurzen Text und Fotos in eine WhatsApp-Gruppe. Da sind mittlerweile über 40 Personen drin, Tendenz steigend. Die meisten wohnen in der Nähe der Foodsaverin. Alle die wollen, können sich dann Lebensmittel abholen - draußen vor dem Haus - mit Corona-Abstand. Was sich so nicht verteilen lässt, stellt eine Nachbarin als Essenskörbe auf der Foodsharing-Website zum Abholen bereit.

So kann jeder Lebensmittel retten

Wer nicht direkt Teil der Foodsharing-Community werden möchte, kann sich auch erstmal langsam herantasten. In München stellt die Initiative Foodsharing zum Beispiel an vier Stellen Regale und Kühlschränke zur Verfügung . In die sogenannten Fair-Teiler kann jede Privatperson übrig gebliebene Lebensmittel reinstellen, aber auch welche mitnehmen.

Aber auch mit der App "Too Good To Go" kann man zum Beispiel vor Ladenschluss beim Bäcker für wenig Geld die Semmeln vor dem Müll retten. Das Start Up "Etepete" gibt krummem Obst und Gemüse eine zweite Chance. Der BR-Radiosender Puls hat fünf einfache Wege zusammengefasst, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden .

Eigentlich kann man aber noch einfacher starten. Wie? Weniger wegschmeißen . Denn fast 40 Prozent der Lebensmittelverluste in Deutschland fallen bei Endverbrauchern und Endverbraucherinnen an. Das geht aus einer WWF-Studie hervor.

Lebensmittelrettung ist nur eine vorübergehende Lösung

Auch wenn es zahlreiche Möglichkeiten gibt, Essen vor dem Wegschmeißen zu retten: Günes Seyfarths Ziel ist etwas anderes. "Wir wollen, dass es uns Foodsaver nicht mehr braucht. Unsere Vision ist es, dass alles, was bei Supermärkten im Lager landet, langfristig komplett unter die Leute kommt. Ohne, dass wir die aussortierten Sachen abholen müssen", sagt sie. Die 29 Kisten, die sie am Morgen abgeholt hat, seien ein Armutszeugnis gewesen. Darüber tröstet auch nicht hinweg, dass das Essen aus den geretteten Zutaten gut geschmeckt hat.